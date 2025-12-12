El narcotraficante que fue condenado dos veces en una hora

La Audiencia Provincial de Palma condenó ayer dos veces, con apenas una hora de diferencia, a la misma persona: un hombre senegalés que vendía drogas en Magaluf (Calvià). El acusado compareció ante el tribunal de la sección primera a través de videoconferencia desde una cárcel de Galicia y en dos vistas prácticamente idénticas aceptó sendas condenas de dos años y tres meses de prisión por delitos contra la salud pública.

Las condenas son fruto de las dos veces que el hombre, de 35 años, fue detenido en el verano de 2018. La primera, a la una de la madrugada del 26 de agosto. Varios agentes lo interceptaron y comprobaron que llevaba tres bolsitas con marihuana y seis pastillas de éxtasis en los bolsillos. En su mochila hallaron otras 23 bolsitas de cannabis. Quedó detenido, fue puesto en libertad y volvió a las andadas.

Una semana después, el 3 de septiembre, volvió a ser sorprendido por agentes de la Policía Local de Calvià cuando vendía drogas a los turistas. Los agentes lo cachearon y comprobaron que llevaba cuatro bolsitas con cocaína, nueve con cannabis y cinco pastillas de éxtasis, así como 165 euros fruto del narcotráfico. El hombre se resistió a ser detenido y lanzó patadas y puñetazos contra los policías, que sufrieron lesiones muy leves.

Los arrestos dieron pie a dos procedimientos judiciales diferentes. Por el primero, la Fiscalía le imputó un delito de tráfico de drogas, por el que pidió una condena de cinco años y tres meses de prisión. Por el segundo añadió otro delito de resistencia y solicitó cinco años y ocho meses de cárcel.

La Fiscalía y el abogado defensor del hombre cerraron acuerdos para los dos procedimientos. En ambos casos se fijó finalmente la pena en dos años y tres meses de cárcel, así como diferentes multas. El procesado dio su conformidad a los acuerdos y el tribunal lo condenó las dos veces.