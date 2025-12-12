Una ladrona roba 8.300 euros de la caja fuerte de una tienda de alimentación y cuidado de mascotas de Marratxí

Una ladrona aprovechó un descuido para sustraer 8.300 euros de la caja fuerte de una tienda de alimentación y cuidado de mascotas de Marratxí. Agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves a esta delincuente, de 55 años, por un presunto delito de hurto.

Los hechos se produjeron la semana pasada. El responsable de esta tienda de alimentación y de cuidado de animales de Marratxí denunció que le habían desaparecido 8.300 euros de la caja fuerte. Agentes del Área de Investigación del Pont d'Inca se hicieron cargo del caso.

Después de realizar diversas gestiones, los agentes dieron con la principal sospechosa y lograron identificarla por completo. Se trataba de una delincuente, que era sobradamente conocida por haber protagonizado hechos similares. Además, le constaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación ante la autoridad judicial.

Ante el juez

Los agentes detuvieron el pasado jueves a esta delincuente como presunta autora del robo del dinero de la caja fuerte de este establecimiento de Marratxí. Está previsto que este viernes sea puesta a disposición judicial.