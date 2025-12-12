La Guardia Civil identifica a varios conductores que realizaban maniobras peligrosas en el polígono industrial de Marratxí

La Guardia Civil identificó en la madrugada del pasado domingo a varios conductores que se habían concentrado en un punto del polígono industrial de Marratxí y estaban realizando maniobras irregulares y peligrosas. Varias personas que habían pasado por el lugar habían alertado del ruido y las situaciones de riesgo que estaban generando.

La Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico en Balears junto con patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Pont d´Inca, intervinieron en la concentración de vehículos en el polígono de Marratxí e identificaron a algunos de los participantes.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado domingo 7 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita tuvieron conocimiento de una posible concentración de vehículos en un polígono industrial de la localidad, donde se podrían estar realizando maniobras peligrosas, así como conductas irregulares además de estar provocando importantes molestias de ruido.

Al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico, además de patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Pont d'Inca, que ante la situación generada y el posible riesgo para la seguridad vial y de las personas, establecieron un dispositivo de control en la zona referida y procedieron a la identificación de los participantes y a la dispersión de los vehículos.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de reuniones no autorizadas suponen un grave peligro para la seguridad, tanto para los propios participantes como para los ciudadanos, y continuará intensificando los controles preventivos para evitar este tipo de conductas.