Detenido por amenazar al personal de urgencias del hospital de Son Llàtzer, romper el mobiliario y mostrar sus genitales

Un ciudadano indio fue detenido el lunes por la tarde tras provocar un grave altercado en la sala de urgencias del hospital de Son Llàtzer, en Palma. El hombre, que acudió para ser atendido por las lesiones que había sufrido en una pelea anterior, amenazó al personal, causó destrozos en el mobiliario, se sacó los genitales y se enfrentó violentamente a los vigilantes de seguridad y a los policías que acudieron al lugar, y que tuvieron que reducirle por la fuerza. Quedó arrestado por los delitos de daños, resistencia y atentado a agente de la autoridad.

Los hechos ocurrieron sobre las seis y media de la tarde del lunes en el interior de sala de espera del servicio de urgencias del centro, mientras el individuo esperaba a ser atendido por unas lesiones que había sufrido durante una pelea. Según relataron los sanitarios y lo vigilantes de seguridad del hospital, el hombre empezó insultar y amenazar al personal del servicio de urgencias y a otros pacientes. Cuando una enfermera le recriminó su comportamiento y le pidió que se tranquilizara, le dijo: “Te voy a matar a ti y a tus hijos”. Finalmente los vigilantes le hicieron salir de la sala de espera.

Una vez en el exterior, el hombre se bajó los pantalones dejando a la vista sus genitales y comenzó a patear una papelera hasta que la arrancó totalmente. Los vigilantes trataron de reducirle al tiempo que dieron aviso a la Policía Nacional.

Una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió al hospital y encontró a los vigilantes forcejeando con el individuo, que se resistía activamente y lanzaba patadas y puñetazos contra ellos.

Los agentes se unieron a los vigilantes y fueron también golpeados por el hombre, que estaba muy alterado y les lanzó patadas y manotazos. Finalmente entre todos consiguieron reducirle. El hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, resistencia y daños, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales.