Desmantelan in fraganti una banda juvenil en Manacor por robar en diversos comercios de Mallorca

Una banda juvenil, dos adultos y un menor, se dedicaba a saquear numerosos establecimientos de Manacor y de la Part Forana. Para cometer las fechorías y desplazarse de un lugar a otro también sustraían vehículos. Agentes de la Policía Nacional les han sorprendido in fraganti y les han detenido por pertenencia a organización criminal, robo con fuerza y hurto.

La madrugada del pasado jueves, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se desplazó a un establecimiento de Manacor donde había saltado la alarma por un posible robo. Al llegar, los agentes capturaron in fraganti a los tres presuntos ladrones. Uno de ellos se encontraba en el exterior, haciendo tareas de vigilancia, con el coche arrancado, mientras los otros dos se encontraban en el interior del comercio. Estos habían roto las puertas y se encontraban registrando las oficinas sustrayendo gran cantidad de dinero. De hecho los agentes lograron recuperar 150.000 euros. Los tres fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza.

A raíz del arresto, investigadores de la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de Manacor iniciaron pesquisas en torno a estos detenidos. Los agentes determinaron que estos mismos individuos estaban siendo buscados por numerosos robos con fuerza en Manacor y en localidades de la Part Forana.

Las indagaciones policiales determinaron que estos tres individuos constituían una banda dedicada a cometer robos, donde tenían repartidas las funciones. Su principal objetivo era saquear establecimientos comerciales de una manera desenfrenada.

Así, el pasado jueves estos delincuentes juveniles robaron una furgoneta para dirigirse a la localidad de Son Servera. Allí cometieron un robo en una tienda, donde sustrajeron dinero en efectivo. Acto seguido se dirigieron a Manacor, donde sustrajeron varios efectos en un comercio. A continuación condujeron hasta Alcúdia donde saquearon dos establecimientos de bicicletas. Después de esta última fechoría, sufrieron un accidente. Abandonaron el vehículo robado y huyeron a la carrera.

Absoluta prioridad

A partir de este momento, la Policía Nacional y diversas policías locales establecieron como una prioridad el desmantelamiento de esta banda juvenil de ladrones hiperactiva. Gracias a la colaboración de unos y otros se logró determinar que todos estos robos habían sido cometidos por los mismos individuos.

La madrugada del jueves, estos ladrones volvieron a repetir el mismo itinerario. Todo comenzó robando una furgoneta en Palma con la que se dirigieron a Cala Millor. Allí cometieron robos en una tienda de bicicletas y en otro establecimiento. A continuación se dirigieron a Manacor, donde forzaron otra tienda de bicicletas. Pero la alarma se disparó y los agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar les detuvieron in fraganti. Se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal y por nueve robos con fuerza -en siete tiendas y en dos vehículos- y un hurto.