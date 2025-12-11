Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exjefe de otorrinos de Son EspasesCamino público SóllerAgresión enfermeraEn busca y captura dueña inmobiliariaInquilino no acepta subida alquiler
instagramlinkedin

Sorprenden a un motorista a 200 km/h en una carretera en Mallorca limitada a 90

Agentes de la Guardia Civil han investigado a un joven por un presunto delito contra la seguridad vial

Radar móvil instalado en un vehículo de la Guardia Civil.

Radar móvil instalado en un vehículo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un motorista de 20 años fue captado por un radar de la Guardia Civil circulando a 200 kilómetros por hora en una carretera de Mallorca con el límite de velocidad en 90. Efectivos del instituto armado le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 30 de noviembre a la altura del kilómetro 3, 400 de la Ma-2040, en sentido Palma. Un motorista fue captado por el radar móvil, instalado en un coche de la Guardia Civil, circulando a 200 kilómetros por hora en una carretera con el límite fijado en 90. De hecho duplicaba esta limitación.

Así el motorista fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, según contempla el artículo 379 del Código Penal. Esta conducción a una velocidad tan elevada le puede acarrear penas de prisión de entre tres a seis meses, una multa de seis meses a un año, trabajos en beneficio de la comunidad durante un mes hasta tres meses y la retirada del carné de conducir por un periodo entre un año y cuatro años.

Noticias relacionadas y más

Una de las principales causas de accidente

Ante el caso de este motorista, que duplicaba la velocidad máxima permitida en esta vía, la Guardia Civil resalta que este tipo de conductas "pone en riesgo no solo al infractor, sino al resto de usuarios de la vía". De hecho el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestralidad en carretera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
  2. La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
  3. Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
  4. Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”
  5. Tartaletas de ensaladilla de pulpo: un aperitivo perfecto para esta Navidad
  6. Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
  7. Otra paciente denuncia haber sufrido abusos sexuales del médico detenido en Palma
  8. La iglesia dels Sagrats Cors de Palma estrena un espectáculo audiovisual inmersivo

Sorprenden a un motorista a 200 km/h en una carretera en Mallorca limitada a 90

Sorprenden a un motorista a 200 km/h en una carretera en Mallorca limitada a 90

Un estafador cobraba el alquiler de pisos en Palma en nombre de una inmobiliaria

Un estafador cobraba el alquiler de pisos en Palma en nombre de una inmobiliaria

Una docena de detenidos en burdeles de Palma y Marratxí donde se explotaba sexualmente a mujeres chinas

Una docena de detenidos en burdeles de Palma y Marratxí donde se explotaba sexualmente a mujeres chinas

Detenido un portero de un restaurante de s'Arenal por herir de gravedad a un cliente

La Audiencia pone en busca y captura a un acusado de violar 20 veces a su hijastra en Mallorca

La Audiencia pone en busca y captura a un acusado de violar 20 veces a su hijastra en Mallorca

El juez archiva la causa contra un supuesto coto de caza furtiva de 'boc balear' en Mallorca

El juez archiva la causa contra un supuesto coto de caza furtiva de 'boc balear' en Mallorca

Saquea nueve hoteles, supermercados y establecimientos de comida en un mes y medio en el centro de Palma

Saquea nueve hoteles, supermercados y establecimientos de comida en un mes y medio en el centro de Palma

El fiscal da "total credibilidad" a la denuncia de la hija a su padre en el juicio por violarla durante una década

El fiscal da "total credibilidad" a la denuncia de la hija a su padre en el juicio por violarla durante una década
Tracking Pixel Contents