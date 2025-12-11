Sorprenden a un motorista a 200 km/h en una carretera en Mallorca limitada a 90

Un motorista de 20 años fue captado por un radar de la Guardia Civil circulando a 200 kilómetros por hora en una carretera de Mallorca con el límite de velocidad en 90. Efectivos del instituto armado le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 30 de noviembre a la altura del kilómetro 3, 400 de la Ma-2040, en sentido Palma. Un motorista fue captado por el radar móvil, instalado en un coche de la Guardia Civil, circulando a 200 kilómetros por hora en una carretera con el límite fijado en 90. De hecho duplicaba esta limitación.

Así el motorista fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, según contempla el artículo 379 del Código Penal. Esta conducción a una velocidad tan elevada le puede acarrear penas de prisión de entre tres a seis meses, una multa de seis meses a un año, trabajos en beneficio de la comunidad durante un mes hasta tres meses y la retirada del carné de conducir por un periodo entre un año y cuatro años.

Una de las principales causas de accidente

Ante el caso de este motorista, que duplicaba la velocidad máxima permitida en esta vía, la Guardia Civil resalta que este tipo de conductas "pone en riesgo no solo al infractor, sino al resto de usuarios de la vía". De hecho el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestralidad en carretera.