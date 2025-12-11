Un estafador cobraba el alquiler de pisos en Palma en nombre de una inmobiliaria

Un estafador falsificaba los contratos de arrendamiento de una inmobiliaria de Palma para cobrarlos en su nombre. De esta manera utilizaba una documentación similar para engañar a los clientes. Agentes de la Policía Nacional le han detenido el pasado viernes por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El fraude asciende hasta el momento a 5.714 euros

Investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas después de recibir la denuncia de uno de los perjudicados. La víctima era el responsable de una inmobiliaria de Palma y había detectado graves irregularidades en diversos arrendamientos.

Las pesquisas policiales determinaron que el presunto estafador había cobrado el alquiler de al menos tres viviendas gestionadas por dicha inmobiliaria. No contaba con el permiso ni autorización de esta firma. Sin embargo, utilizaba de forma fraudulenta el nombre comercial de esta. Otro tanto hacía con el logotipo y la documentación corporativa para aparentar legalidad en sus operaciones.

El estafador falsificó los contratos de arrendamiento y manipuló los documentos de la inmobiliaria. Así, cambió la cuenta bancaria de esta empresa por otras dos cuentas, que se encontraban bajo su control personal. Ajenos al fraude, los inquilinos habían transferido a estas el importe correspondiente al alquiler.

Investigación abierta

Hasta el momento los investigadores han logrado localizar a tres perjudicados por este fraude, cuyos pagos se desviaron al estafador. El perjuicio económico causado asciende a 5.714 euros. No obstante esta cantidad podría ser muy superior a medida que se revisen otros arrendamientos donde hubiera intervenido este individuo suplantando a dicha inmobiliaria y hubiera desviado los fondos.

A raíz de estas indagaciones, los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional detuvieron el pasado viernes a este individuo por un presunto delito de estafa y otro de falsedad documental. La investigación policial continua abierta para tratar de averiguar si hay más personas afectadas, nuevos contratos fraudulentos y, por tanto, un perjuicio económico mayor al inicialmente detectado. .