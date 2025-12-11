Una docena de detenidos en burdeles de Palma y Marratxí donde se explotaba sexualmente a mujeres chinas

Una espectacular operación policial se ha desplegado esta semana en Palma y Marratxí y se ha saldado con una docena de detenidos por presunta explotación sexual de mujeres chinas en Mallorca. Efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría General de Extranjería, junto con agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Jefatura de Policía de Baleares han efectuado ocho registros en diversos inmuebles donde supuestamente se tenía las víctimas de origen asiático en régimen de semiesclavitud. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.

La investigación policial partió de investigadores de la UCRIF de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de la Jefatura de Palma. Estos había tenido constancia de que mujeres asiáticas, de origen chino, habían sido traídas a Mallorca de forma irregular. A continuación eran explotadas sexualmente en prostíbulos instalados en distintos pisos de Palma y Marratxí. Sus movimientos estaban permanente controlados y, presuntamente, estas eran obligadas a prostituirse las 24 horas.

Los proxenetas las mantenían bajo un estricto control y se apropiaban de la mayor parte de los ingresos de estas mujeres en concepto de gastos de viaje y de manutención. En realidad, todas estas prostitutas de origen chino se encontraban en un régimen de semiesclavitud.

Ocho registros

Los ocho registros se produjeron la tarde del pasado martes y se han prolongado hasta la madrugada del miércoles. Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional irrumpieron de manera sorpresiva en dichos inmuebles. A continuación los efectivos de la UCRIF realizaron una minuciosa inspección y detuvieron a una docena de personas entre los que se encontraban los presuntos proxenetas que explotaban a las mujeres.

Los ocho registros se efectuaron en diversos pisos de los barrios palmesanos de Pere Garau y de Son Espanyolet. Mientras que en Marratxí la actuación policial se centró en la urbanización de Sant Marçal. En estos puntos se han producido la docena de detenciones de proxenetas chinos.