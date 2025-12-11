Detenido un portero de un restaurante de s'Arenal por herir de gravedad a un cliente

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado lunes al portero de un restaurante de la Playa de Palma que presuntamente hirió de gravedad a un cliente, al que golpeó en la cabeza y el cuello y provocó cortes con un anillo. La agresión se produjo durante una pelea multitudinaria entre los empleados de seguridad del establecimiento y un grupo al que tuvieron que expulsar por su mal comportamiento.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron sobre la una y media de la madrugada del pasado lunes. La central del 091 recibió una llamada que alertaba de que en la terraza de un conocido restaurante de la Playa de Palma había comenzado una pelea entre clientes y los empleados de seguridad y que había varias personas heridas.

Una vez en el lugar varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional observaron un gran gentío en el exterior del restaurante, en un evidente estado de agitación y que proferían insultos y amenazas. Los agentes vieron como la riña se dividía dos grupos de unas veinte personas, compuesto uno por clientes y otro por trabajadores del servicio de seguridad del establecimiento.

Los agentes separaron a ambos grupos y se percataron de que uno de los clientes tenía una herida sangrante en el cuello, por la que manaba abundante sangre así como varias erosiones y contusiones en el rostro. Los policías solicitaron asistencia sanitaria para el mismo.

Al mismo tiempo los agentes se entrevistaron con el responsable del establecimiento, que manifestó que el grupo de clientes se encontraba en un reservado del local y que, habían sido invitados a salir a causa de su mal comportamiento. Este fue el detonante del conflicto entre los clientes y los empleados de seguridad.

Una vez que el grupo fue expulsado del establecimiento, varios de ellos atacaron contra los vigilantes y golpearon a uno de ellos, lo que provocó la pelea multitudinaria. El responsable del local también informó a los agentes que el controlador de accesos de local había golpeado al hombre herido, al que le había dado varios puñetazos y golpes en la cara.

Los agentes se entrevistaron con el presunto autor de las lesiones, qeu confirmó lo manifestado por el responsable de local e informó que las heridas que presentaba la víctima y por las que requeriría asistencia sanitaria, se las habría ocasionado al golpearle con un anillo metálico que portaba en uno de sus dedos.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del varón como autor de un delito de lesiones, procediéndose a su traslado hasta dependencias policiales. El hombre asistido por los servicios sanitarios requirió de varios puntos de sutura por la herida que presentaba en la cara.