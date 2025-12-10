Saquea nueve hoteles, supermercados y establecimientos de comida en un mes y medio en el centro de Palma

Un delincuente, de nacionalidad española, se dedicó a saquear hoteles, supermercados y establecimientos de comida rápida en el centro de Palma. En apenas un mes y medio, se le atribuye su participación en al menos nueve de estos hechos delictivos. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por estos presuntos delitos de robos con fuerza.

Investigadores del Grupo de Robos de la Policía Nacional iniciaron una investigación después de tener constancia de la proliferación de estos delitos en el centro de Palma. Así observaron que en tan solo seis días se había producido un significativo aumento de denuncias por este motivo en hoteles, supermercados y establecimientos de comida. El botín se estimaba en más de 3.000 euros.

De acuerdo con las denuncias interpuestas por los afectados, el ladrón se introducía en los establecimientos. Una vez allí, se apoderaba de cualquier objeto de valor que encontrara a su alcance. Entre estos también se incluía comida, bebida y otros efectos. Los agentes encargados del caso concluyeron que este malhechor estaba inmerso en una espiral delictiva. Buena prueba de ello es que cinco de estos delitos los cometió en el mismo establecimiento hotelero de Palma.

Presentado ante el juez una semana antes

Tras realizar numerosas pesquisas, los investigadores lograron determinar que el delincuente se trataba de un hombre de nacionalidad española y lograron determinar su identidad. A partir de este momento, los agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional establecieron un dispositivo especial para tratar de dar con su paradero.

Finalmente, el sospechoso fue detenido como presunto autor de estos robos con fuerza y hurtos cometidos en pocos días en el centro de Palma. A continuación fue trasladado a dependencias policiales. Este mismo individuo ya había sido presentado a disposición judicial la semana anterior a esta detención.