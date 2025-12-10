Un policía en prácticas salva a una mujer que iba a tirarse de un puente en la carretera de Sóller, en Palma
El agente la agarró cuando ya tenía la mitad del cuerpo suspendido fuera de la barandilla
Un agente de la Policía Nacional en prácticas salvó el pasado lunes a una mujer que estaba a punto de arrojarse al vacío desde un puente peatonal en la carretera de Sóller, en Palma. El policía cogió a la mujer cuando estaba en la cornisa, fuera de la barndilla, y logró llevarla de nuevo al interior.
Según informan fuentes de la Policía Nacional, el incidente ocurrió el pasado lunes, en un puente peatonal en la carretera de Sóller, en Palma. El policía, un agente en prácticas, regresaba a su domicilio tras su jornada, cuando vio a una mujer en la cornisa exterior del puente, al otro lado de la barandilla, y que al parecer estaba a punto de arrojarse al vacío.
El agente se apeó de su vehículo y se dirigió hacia la mujer. Cuando llegó al lugar vio que tenía una parte suspendida y que parecía a punto de caer. El agente¡ se lanzó hacia ella, la agarró fuertemente y consiguió traerla de nuevo al interior de la barandilla.
Posteriormente el agente dio aviso a la central del 091 para que enviasen una patrulla y le ayudasen a asistir a la mujer, así como una ambulancia.
Cuando llegaron otras patrullas y mientras los policías la atendían, la víctima perdió el conocimiento, por lo que los agentes optaron por llevarla ellos mismos en un coche camuflado al hospital, para que fuera atendida con urgencia.
