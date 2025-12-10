El juez archiva la causa contra un supuesto coto de caza furtiva de 'boc balear' en Mallorca

"No aparece debidamente justificada la perpetración del delito". Con estas palabras, el titular del Juzgado de instrucción número 8 de Palma, el juez Antoni Rotger, ha decretado el archivo de una causa abierta contra el gestor de un coto en la Serra de Tramuntana de Mallorca por utilizarlo presuntamente para la caza furtiva. A lo sumo, el magistrado aprecia que podrían haberse cometido "irregularidades administrativas" pero no considera que se haya traspasado el ámbito penal.

En virtud de esta apreciación, el juez instructor considera que no procede el volcado y análisis de los datos contenidos en el teléfono móvil del responsable de este coto de caza. Esta solicitud había sido cursada por la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil.

En este sentido el juez tampoco considera que tenga relevancia penal las supuestas faltas a la verdad en determinadas facturas. De hecho no aprecia que exista dolo falsario y, por tanto, un hecho delictivo.

Investigación

La investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil culminó el pasado mes de julio. Las pesquisas concluyeron que el gestor de un coto privado de caza, situado en la Serra de Tramuntana, podría haber robado ejemplares de 'boc balear' con la finalidad de introducirlas en su finca para dedicarlas supuestamente a la caza furtiva.

Las pesquisas del instituto armado determinaron que estas cabras salvajes, supuestamente, se estabulaban en dicha finca. Luego las soltaban por dicha finca y se ofertaba en las redes sociales la posibilidad de cazarlas a un elevado precio. La Guardia Civil liberó a medio centenar de estos ejemplares presuntamente destinados a la caza furtiva.

