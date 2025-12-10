Investigado por sustraer su propio coche del depósito municipal de Palma para no pagar las tasas

Investigado por sustraer su propio coche. Una patrulla de la Policía Local de Palma que estaba comprobando los documentos de un vehículo que acababan de interceptar descubrió que figuraba como sustraído. La segunda sorpresa vino al comprobar que quien lo conducía era su propietario, que se lo había llevado subrepticiamente del depósito municipal para no abonar las tasas.

Según informa la Policía Local, han instruido un atestado contra un joven español de 25 años como presunto autor de un delito de hurto de cosa propia, tras sustraer su vehículo del depósito municipal para evitar el pago de las tasas de retirada y estancia.

La mañana del 6 de diciembre una patrulla del Distrito Este de la Policía Comunitaria dio el alto a un turismo que circulaba de manera errática. Al comprobar la matrícula, los agentes verificaron que sobre el vehículo constaba una denuncia por sustracción. La sorpresa fue que el conductor resultó ser el propietario del mismo.

Las gestiones posteriores permitieron esclarecer que el vehículo había sido retirado por la grúa municipal el 15 de septiembre por estar mal estacionado. El propietario lo sustrajo del depósito de Sa Riera sin abonar las tasas, que ascendían a 132,61 euros, por lo que el personal del depósito interpuso la denuncia.

Los agentes informan al conductor de su condición de investigado. El vehículo fue nuevamente trasladado al depósito municipal y la Sala de Atestados ha remitido el atestado al Juzgado de Instrucción de Guardia.