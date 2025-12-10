El fiscal da "total credibibilidad" a la denuncia de la hija a su padre en el juicio por violarla durante una década

El fiscal se ha reafirmado este miércoles en sus conclusiones en el juicio en la Audiencia de Palma en la petición de 34 años de prisión a un hombre por tres presuntas agresiones sexuales continuadas a su hija menor de edad desde los cuatro a los trece años en Mallorca durante una década, con la agravante de parentesco, y da "total credibilidad" a la versión de la entonces menor. El acusado, por su parte, ha afirmado en su declaración que es todo "totalmente falso" y ha argumentado que se interpuso después del divorcio con su exmujer porque "quería que los hijos durmieran con ella".

Así, el representante del ministerio público ha resaltado que "no hay móvil espurio" en la declaración de la entonces menor y en la denuncia contra su padre por presuntas agresiones sexuales desde que esta contaba con cuatro años hasta que cumplió 13. Respecto a sus palabras en la prueba constituida en una grabación, que se escuchó este martes, el fiscal subraya que "es coherente y se mantiene en el tiempo, sin contradicciones sustanciales ni ambigüedades", ha recalcado.

En el transcurso de la vista, ha comparecido una técnica de la Unidad de Valoración de Abusos Sexuales Infantiles (UVASI) de Consell de Mallorca, que exploró a la menor. Esta ha resaltado que su relato había cumplido "14 de las 19 características necesarias" para darle verosimilitud". Esta especialista le instó a que fuera derivada a la Unidad de Tratamiento de Abusos Sexuales Infantiles "(UTASI) para que fuera atendida por personal especializado. Esta también ha abundado en la dificultad de los menores para denunciar estos abusos y agresiones sexuales en edades más tempranas.

A lo largo de su alocución en las conclusiones, el fisca ha ido desgranando la sarta de "chantajes" que presuntamente utilizaba el acusado para lograr sus propósitos sexuales con su hija a lo largo de una década. "Le regalaba conejitos, sabedor de que le gustaban", ha puntualizado. También ha señalado que no dudaba en emplear la violencia para conseguir forzarla.

Intentos de suicidio

El representante del ministerio público ha repasado que estas presuntas agresiones sexuales comenzaron cuando residían en Campanet. Entonces se habrían iniciado introduciendo objetos y dedos en la vagina de la menor. A medida que esta fue creciendo, estas agresiones fueron subiendo gradualmente de intensidad. Según su relato, estas violaciones se sucedieron en dos domicilios de Magaluf donde se habían mudado o en un piso de Palma, tras divorciarse de su exmujer. Algunas de estas presuntas agresiones sexuales las cometió en su furgoneta estacionada en el aparcamiento del antiguo Casino abandonado de Sol de Mallorca. El fiscal también ha aludido a las autolesiones y a los intentos de suicidio de la hija del procesado por las que tuvo que ser ingresada en varias ocasiones en la Unidad de Salud Mental de Son Espases.

Mientras que el acusado ha abogado por "proteger a mi familia", tras casarse con otra mujer. Los hijos de esta han comparecido en la sala y han declarado a su favor. "Ellos también están sufriendo", ha indicado el procesado durante su declaración.