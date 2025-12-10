Detienen a un delincuente con un coche robado que ha intentado atropellar a dos policías en un control en Palma

Un delincuente rumano de 24 años ha sido detenido esta mañana por la Guardia Civil en s'Aranjassa, en el término municipal de Llucmajor, tras darse a la fuga en un control de la Policía Nacional en la calle Aragón de Palma e intentar atropellar a dos agentes. El joven circulaba en un coche robado y hace unos días presuntamente sustrajo una maleta con 8.000 euros a un turista con en la Playa de Palma.

El individuo había mantenido en los últimos días una intensa actividad delictiva. En la madrugada del pasado 6 de diciembre presuntamente sustrajo un turismo BMW de un recinto de una empresa de alquiler de vehículos del polígono de Son Oms. El delincuente destrozó la barrera del establecimiento embistiendo con una furgoneta y se llevó el coche con las llaves puestas.

Poco tiempo después, el mismo delincuente robó al descuido una maleta que contenía 8.000 euros a un turista en la recepción de un hotel de la Playa de Palma. La víctima llegó a verle cuando escapaba y pudo aportar a la Policía la matricula de su coche. Resultó ser el BMW sustraído en la empresa de coches de alquiler.

La Policía Nacional confirmó entonces que tenían a un activo delincuente circulando por Mallorca con un coche sustraído, por lo que trasladó la información a todas sus patrullas y estableció dispositivos de control en distintos puntos de la ciudad. En uno de estos controles montado por varios coches zeta en la calle Aragón de Palma ha sido localizado el vehículo esta mañana, sobre las diez y media.

Los policías han dado el alto al vehículo, pero el conductor ha acelerado y ha intentado atropellar a los agentes, que han tenido que esquivarlo para no resultar heridos. El sospechoso se ha dirigido a toda velocidad hacia la autopista de Llucmajor, seguido por varios coches zeta.

La Policía Nacional ha alertado a la Guardia Civil de que estaban persiguiendo a un fugitivo que se dirigía hacia Llucmajor. El BMW se ha salido en las proximidades de s'Aranjassa, ya en el término municipal de Llucmajor. Allí la Guardia Civil había bloqueado la carretera, por lo que el sospechoso ha sido finalmente interceptado y detenido. Se trataba de un ciudadano rumano de 24 años con varios antecedentes anteriores.

La Guardia Civil ha entregado al presunto delincuente a la Policía Nacional. Ha sido trasladado a las dependencias de la Playa de Palma, donde están confeccionando el atestado por los hechos que se le imputan, entre ellos el robo del coche, la sustracción del dinero al turista y el intento de atropello de los dos agentes. Los agentes han recuperado 6.500 euros de los 8.000 que había robado al turista.