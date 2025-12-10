Condenado un empresario por la muerte de un trabajador atrapado por una máquina en Sant Llorenç

Un juzgado de lo penal de Palma condenó ayer a un empresario a seis meses de prisión por un accidente laboral en el que falleció un trabajador al quedar atrapado entre una máquina pala y una pared en el interior de un almacén de material de construcción en Sant Llorenç des Cardassar a mediados de septiembre de 2022.

La víctima, de unos 40 años, estaba trabajando con una máquina pala cargando material cuando se bajó del vehículo. No accionó el freno hidráulico al apearse con el motor en marcha y con el cucharón cargado. El vehículo se desplazó cuando el operario estaba fuera y quedó atrapado por la máquina, lo que le produjo la muerte prácticamente en el acto.

El grave siniestro fue descubierto pasadas las nueve de la noche del 17 de septiembre de 2022 en el almacén de la empresa de material de construcción ubicado en la carretera de Sant Llorenç a Artà. Hasta el lugar acudieron los servicios sanitarios del 061, la Policía Local de Sant Llorenç y la Guardia Civil, que inició una investigación.

Tres años después, el caso ha llegado a juicio. El principal acusado, que se encarga de la gestión directa de la empresa, reconoció los hechos ayer por la mañana. El encausado aceptó una pena de seis meses de cárcel y una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios al declararse autor de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro delito de homicidio por imprudencia menos grave.

Los dos hermanos del empresario fueron absueltos después de que el fiscal retirara los cargos contra ellos al no llevar la gestión directa de la empresa.

Las partes personadas en el procedimiento alcanzaron un acuerdo de conformidad ayer por la mañana, lo que evitó la celebración del juicio en la sede de Vía Alemania.

Atenuante de reparación del daño

Tras admitir los hechos, la magistrada dictó sentencia ‘in voce’ contra el empresario. La jueza apreció la circunstancia atenuante de reparación del daño. Además de imponerle medio año de prisión y una multa, también le ha inhabilitado para ejercer como administrador en empresas dedicadas a la construcción, obras o reformas durante seis meses.

Mientras, los otros dos familiares acusados fueron exonerados. La sentencia ya es firme porque ninguna de las partes va a recurrirla.

Finalmente, la magistrada acordó suspender la pena de cárcel al acusado por un periodo de dos años en el que no podrá volver a delinquir al tener en cuenta que el hombre carece de antecedentes penales y la responsabilidad civil ya ha sido resarcida. Su abogado defensor solicitó el beneficio de la suspensión de la condena al final de la vista oral y la fiscalía no se opuso, al cumplirse los requisitos legales.

