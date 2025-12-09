Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Piden 36 años a un padre por violar a su hija menor durante una década

Audiencia Provincial de Palma

Audiencia Provincial de Palma / Manu Mielniezuk

EP

Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará hoy y mañana a un hombre acusado de violar a su hija menor de edad durante más de una década en Mallorca. La Fiscalía solicita que sea condenado a 36 años de prisión y al pago de 15.000 euros de indemnización como supuesto autor de tres delitos continuados de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, comenzaron en 2010, cuando la menor tenía cuatro años, y siguieron, incrementando su gravedad con el paso del tiempo, hasta 2021, cuando la familia presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

Así, un día de 2010, aprovechando que su esposa se había marchado y se encontraba a solas en el domicilio familiar con la menor, el hombre la violó por primera vez. Lo repitió al menos otra vez en 2012, entre 2015 y 2019 y prosiguieron hasta junio de 2020.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
  2. Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
  3. Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
  4. Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
  5. Rata Market de Nadal en el Palacio de Congresos de Palma
  6. Pablo Luna Fra, oncólogo en Son Espases: 'La mayoría de tumores de páncreas se diagnostican cuando ya no se pueden operar
  7. Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
  8. Joan Bibiloni: «Me parece patético que se vendan entradas para un concierto dentro de un año y medio y encima se agoten»

Piden 36 años a un padre por violar a su hija menor durante una década

Piden 36 años a un padre por violar a su hija menor durante una década

Herida una conductora en un aparatoso accidente al volcar su coche y chocar con otro vehículo en ses Palmeres

Un policía local de Palma fuera de servicio alerta y persigue a un conductor ebrio que invadía el carril contrario en Alcúdia

"Venid y veréis lo que va a pasar", amenaza un hombre con un gran cuchillo a unos menores en Palma mientras jugaban en la calle

"Venid y veréis lo que va a pasar", amenaza un hombre con un gran cuchillo a unos menores en Palma mientras jugaban en la calle

Sorprenden a un ladrón en Palma cargando objetos sustraídos de una vivienda en un coche robado

Sorprenden a un ladrón en Palma cargando objetos sustraídos de una vivienda en un coche robado

Un huésped estafa 19.000 euros a un hotel de Calvià donde se alojó mes y medio al marcharse sin pagar

Un huésped estafa 19.000 euros a un hotel de Calvià donde se alojó mes y medio al marcharse sin pagar

Piden 200 años de cárcel a once acusados de extorsionar a usuarios de webs sexuales en Mallorca

Piden 200 años de cárcel a once acusados de extorsionar a usuarios de webs sexuales en Mallorca

Herido un joven al sufrir un accidente de parapente en Llucmajor

Tracking Pixel Contents