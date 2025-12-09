Piden 36 años a un padre por violar a su hija menor durante una década

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará hoy y mañana a un hombre acusado de violar a su hija menor de edad durante más de una década en Mallorca. La Fiscalía solicita que sea condenado a 36 años de prisión y al pago de 15.000 euros de indemnización como supuesto autor de tres delitos continuados de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, comenzaron en 2010, cuando la menor tenía cuatro años, y siguieron, incrementando su gravedad con el paso del tiempo, hasta 2021, cuando la familia presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

Así, un día de 2010, aprovechando que su esposa se había marchado y se encontraba a solas en el domicilio familiar con la menor, el hombre la violó por primera vez. Lo repitió al menos otra vez en 2012, entre 2015 y 2019 y prosiguieron hasta junio de 2020.