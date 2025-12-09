La madre en un juicio a su exmarido por violar a su hija: "De pequeñita le introducía objetos en la vagina, es difícil de superar"

"Cuando mi hija era pequeñita, su padre le introducía objetos en la vagina, y años después la empezó a violar". De esta contundente forma, la madre de una entonces menor ha declarado este martes en el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. Las supuestas violaciones se prolongaron durante más de una década, desde 2010 cuando la niña tenía cuatro años hasta 2020, cuando cumplió 14. El fiscal pide para el procesado una pena de 36 años de prisión por tres presuntos delitos continuados de agresión sexual y reclama una indemnización para la víctima de 15.000 euros por los daños morales.

La madre de la menor ha expuesto en la Sala las confesiones de su hija con el paso de los años, a medida que había perdido el miedo a su propio padre. "A medida que pasó el tiempo verbalizó los abusos y violaciones". De acuerdo con su testimonio, la entonces menor pensaba que si accedía a las pretensiones sexuales de su progenitor "regresaría yo antes a casa", ha abundado.

Así, la progenitora ha precisado que las presuntas agresiones sexuales de su exesposo a su hija se produjeron en diversos escenarios distintos. En domicilios de Campanet, Magaluf y Palma y en el interior de una furgoneta. "Mi hija me dijo que le obligaba a ponerse ropa interior mientras él se tocaba", ha precisado. Según su testimonio este comportamiento lo mantenía ante su hijo pequeño y hermana de esta. "Ejercía la violencia para llevar a cabo sus bestialidades", ha puntualizado.

La madre de la víctima ha explicado que las supuestas agresiones sexuales de su exmarido a su hija prosiguieron pese a que en el año 2019 se divorciaron. Incluso estos habían proseguido durante el confinamiento de la pandemia en el año 2020.

La testigo ha indicado que su hija se mostraba reticente a denunciar las supuestas violaciones de su padre ante la Policía Nacional. "Como madre es muy difícil de superar", ha explicado durante la declaración por videoconferencia desde otra sala, ya que está en vigor una orden de alejamiento de su exmarido.

Como consecuencia de estas presuntas agresiones sexuales sufridas desde su más corta infancia, la niña sufrió estrés postraumático, tuvo ideas suicidas y llegó a autolesionarse. "Tuvo que estar ingresada en el área de salud mental de Son Espases", ha explicado su madre.

Declaración mañana del acusado

Por su parte una educadora social que trató a la menor indicó el estado asustadizo en el que esta se encontraba. "Pensaba que su padre le echaba algo en la bebida y no quería que nadie le diese agua", ha señalado. Esta también ha señalado que dichas autolesiones más graves se produjeron entre los años 2021 y 2023.

La vista esta prevista que prosiga este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma con la declaración del padre de la menor, acusado de tres presuntos delitos continuados de agresión sexual a su hija. Él ha pedido declarar en último lugar.