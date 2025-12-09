Investigados el conductor y el dueño de un vehículo en Palma por utilizar un carné falso
Agentes de la Policía Local de Palma se percataron de que el documento que exhibió presentaba evidentes errores ortográficos
Un conductor de una furgoneta mostró a un carné de conducir internacional falso, con claros errores ortográficos, al ser interceptado en un control de la Policía Local de Palma en la carretera de Manacor. El individuo, argentino de 55 años, fue investigado por el uso del carné falso y el propietario, colombiano de 51 años, como cooperador necesario al ser consciente de que el otro no tenía permiso de conducir por un presunto delito contra la seguridad vial y por falsedad documental.
Los hechos se remontan a las siete y cuarto de la tarde del pasado 23 de octubre. Una patrulla del Grupo de Acción Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma dio el alto a una furgoneta en un control en la carretera de Manacor. El conductor mostró un permiso internacional que, desde el primer momento, despertó las sospechas de los agentes.
El informe pericial realizado posteriormente por la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) confirmó que dichas sospechas estaban plenamente fundadas. Se trataba de un documento de fantasía, sin validez legal alguna, que había sido comprado a través de internet. Presentaba errores evidentes y carecía de medidas de seguridad. Además, las comprobaciones determinaron que nunca había obtenido un carné de conducir en España y no aportó ningún permiso argentino.
Cooperador necesario
Asimismo la sala de atestados de la Policía Local de Palma citó al dueño del vehículo, que reconoció que prestaba habitualmente a su amigo, a pesar de que sabía que carecía de carné de conducir. Por este motivo este ha sido investigado como cooperador necesario de un presunto delito contra la seguridad vial. Dicho atestado ha sido remitido al juzgado de guardia.
