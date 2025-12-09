Un indigente fallece al sufrir una caída en es Fogueró de Alcúdia

La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha concluido que el hombre hallado muerto el pasado jueves en el interior de es Fogueró, la sala de fiestas abandonada del Port d'Alcúdia, sufrió una caída accidental. Los agentes no han encontrado ningún indicio de la intervención de otras personas en el fallecimiento. La víctima era un indigente húngaro de 65 años. La antigua sala de fiestas, que está en desuso desde hace años, está ocupada habitualmente por personas sin hogar. En 2010 fue asesinado en su interior un hombre, crimen por el que la Guardia Civil arrestó a tres personas.

El cuerpo apareció sobre las doce del mediodía del pasado jueves en el interior de es Fogueró, una antigua sala de fiestas abandonada desde hace décadas en el Port d'Alcúdia y donde residen diversas personas sin hogar. La Guardia Civil abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte. Tras la inspección ocular del lugar y la práctica de la autopsia, los agentes han llegado a la conclusión de que el hombre habría fallecido tres días antes a causa de una caída accidental de uno de los pisos en los que está dividido el recinto. Los investigadores no han encontrado ningún indicio sobre la intervención de otras personas en la muerte.

Los agentes han identificado a la víctima como un ciudadano húngaro de 65 años, al parecer uno de los residentes habituales del local.

Desde que es Fogueró quedó abandonado se ha convertido en un refugio para diversas personas sin hogar. En 2010 fue asesinado en su interior un hombre, crimen por el que hubo tres detenidos, mientras que en noviembre del año pasado otra persona sufrió graves heridas al caer del tejado.