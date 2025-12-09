Herido un conductor al volcar en Campos su camíón cargado con material de construcción

Un conductor ha resultado herido la tarde de este martes al volcar el camión que conducía cargado de material de construcción. Bombers de Mallorca se han desplazado rápidamente hasta el lugar para excarcelar al hombre, atrapado en la cabina. Las asistencias sanitarias, por su parte, le han trasladado a un centro sanitario.

Camionero atrapado tras volcar su vehículo cargado de material de construcción / BOMBERS DE MALLORCA

El accidente ha ocurrido sobre las tres y veinte de la tarde de este martes a la altura del kilómetro 5 de la Ma-5040, en el término municipal de Campos. El conductor iba al volante de un camión completamente cargado de material de obra cuando el vehículo ha volcado y él ha quedado atrapado en el interior de la cabina, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Tras avisar a los servicios de emergencia, dotaciones de Bombers de Mallorca, procedentes de los parques de Llucmajor y Felanitx, se han desplazado hasta el lugar del siniestro para liberar al camionero. Con carácter previo han tenido que retirar la carga del material de obra para poder actuar. Una vez excarcelado, las asistencias sanitarias del Ib-salut le han trasladado hasta un centro hospitalario.

Investigación

Por su parte, agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas del siniestro. Las pesquisas apuntan a que el camión pudo sufrir un desplazamiento de carga y las pesquisas giran en torno a un accidente laboral.