Detenido por robar en doce trasteros de una misma finca en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un individudo coo prsunto autor de doce robos con fuerza en trasteros de una finca de la zona de Pere Garau.

El Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional detectó que durante las últimas semanas de octubre se habían incrementado los robos con fuerza en interior en trasteros de la zona de Pere Garau. En un plazo de dos días se habían registrado catorce robos, por lo que se inició una investigación para su esclarecimiento.

El modus operandi era siempre el mismo el mismo. El ladrón accedía al aparcamiento de una finca, que tenía entrada desde diversas calles de barrio, y fracturaba las cerraduras de trasteros para llevarse los objetos de valor que encontraba, entre los que había unas gafas de sol, tres bolsos de marca, valorados en 1.000 euros, y una caja de cuchillos.

Tras analizar todos los pormenores de las denuncias, y realizar diversas pesquisas, los policías del Grupo de Investigación del Distrito Centro pudieron identificar al presunto ladrón. Se trataba de un español, delincuente habitual con antecedentes por hechos similares. Los investigadores confirmaron su participación en doce de los robos en trasteros.

Los agentes lo relacionaron con otros dos robos en trasteros de otra finca cercana. En ellos habían sustraído dos bicicletas y accesorios de ciclismo valorados en más de 3.500 euros.

El pasado viernes los policías le arrestaron como presunto autor de doce delitos de robos con fuerza, mientras prosiguen las gestiones para esclarecer los otros dos robos que suman los catorce que se están investigando.

La investigación sigue abierta por parte del Grupo de Investigación de la Comisaria de Distrito Centro para conocer si hubo más víctimas.