Detenido en Palma por agredir a dos hombres en dos días para robarles
Una de las víctimas, un indigente con el que coincidió en un centro de acogida, sufrió fracturas en la cara y la pérdida de un diente
Al día siguiente atacó por la espalda a un viandante que se paró a orinar de madrugada en la calle Manacor y le arrebató varios efectos de valor
Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Palma a un individuo que en dos días agredió a dos hombres para robarles. El primer incidente ocurrió en un centro de acogida de indigentes, donde se produjo una pelea entre dos internos. Uno de ellos acusó al otro de haberle sustraído unas prendas de ropa, y tras discutir, el otro hombre le propinó fuertes puñetazos y le rompió varios huesos de la cara. Fue detenido y quedó posteriormente en libertad. Horas después el mismo individuo atacó a un hombre en plena calle Manacor, al que propinó de nuevo puñetazos para robarle el reloj y la cartera. Tras ser detenido de nuevo, el juzgado de guardia decretó su ingreso en prisión.
El primer incidente se produjo el pasado sábado, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano acudió a un centro de indigentes donde dos hombres se estaban peleando. Los policías se entrevistaron con uno de los responsables, que hizo de traductor y les explicó lo ocurrido.
Según el trabajador, el presunto agresor, un ciudadano argelino, había sustraído ropa a otro usuario. Este se lo recriminó y se inició una acalorada discusión, en la que el presunto ladrón le propinó varios puñetazos en la cara al otro hombre. Según la exploración que realizaron los sanitarios en el lugar, la víctima tenía fracturas en la nariz y el pómulo, y había perdido una pieza dental. Además, la víctima también requirió de radiografías de la zona craneal debido al derrame de líquido por las lesiones sufridas.
El presunto agresor fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones, y quedó en libertad posteriormente.
Otra agresión al día siguiente
En la madrugada del día siguiente, un hombre que se paró a orinar en la calle Manacor fue atacado por la espalda por otro individuo. El agresor le pegó un puñetazo por la espalda en la mandíbula. La víctima cayó en el suelo y el atacante siguió dándole puñetazos y patadas, y le sustrajo el móvil, una pulsera de oro, un reloj valorado en 4.000 euros y la cartera que contenía su documentación y 350 euros.
La víctima llamó a la Policía Nacional y dos patrullas acudieron al lugar. Los agentes se entrevistaron con la víctima y, tras recabar la descripción del ladrón, realizaron varias batidas por la zona.
Poco después localizaron a un homre que correspondía con la descripción. Cuando fue interceptado los policías le encontraron todos los efectos que había sustraído salvo el teléfono móvil. El hombre quedó detenido por un delito de robo con violencia. Al llegar a dependencias policiales, los agentes descubrieron que había sido arrestado el día anterior por un delito de lesiones.
El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó su ingreso en prisión provisional.
