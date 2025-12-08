"Venid y veréis lo que va a pasar", amenaza un hombre con un gran cuchillo a unos menores en Palma mientras jugaban en la calle

"Venid y veréis lo que va a pasar". Con estas palabras, un hombre, de nacionalidad colombiana, amenazó a dos menores con un cuchillo de gran tamaño mientras jugaban en la calle en Palma. Entre sus ropas escondía un cuchillo de 30 centímetros de hoja. Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a este individuo como presunto autor de un delito de amenazas graves.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado jueves en el barrio palmesano de Arxicuc. Dos menores se encontraban jugando en las inmediaciones cuando de repente se les acercó un hombre. Este individuo les comenzó a recriminar que supuestamente se estuvieran burlando de él. A continuación sacó un cuchillo de grandes dimensiones y lo esgrimió de modo amenazante. Acto seguido les incitó a que se acercaran hacia él, antes de marcharse del lugar sin llegar a hacerles nada.

Al cabo de una hora, este sujeto se personó de nuevo en el mismo lugar. El hombre sacó de nuevo el cuchillo y profirió contra los menores una frase inequívocamente amenazante. "Venid y veréis lo que va a pasar", les espetó. Los menores huyeron y llamaron a la Policía Nacional.

Cacheado

Unos minutos después, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió a la llamada. Las víctimas explicaron a los agentes lo ocurrido, mientras el hombre negaba categóricamente los hechos. Al cachearle, los policías comprobaron que este portaba un cuchillo de unos 30 centímetros de hoja. A continuación fue detenido por un presunto delito de amenazas graves.