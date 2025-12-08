Sorprenden a un ladrón en Palma cargando objetos sustraídos de una vivienda en un coche robado

Un ladrón fue sorprendido mientras cargaba diversos efectos sustraídos en una vivienda de Palma en un coche robado. Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a este individuo, un joven de 24 años de nacionalidad marroquí, por un presunto delito de robo con fuerza en una vivienda y otro delito de hurto de uso de vehículo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las siete de la tarde del pasado 1 de diciembre en la calle Reyes Católicos de Palma. Una acalorada discusión estaba teniendo lugar entre dos hombres junto a un coche. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma se personó en el lugar para averiguar qué estaba ocurriendo.

En primera instancia, los agentes intervinieron para apaciguar los ánimos y acabar con el enfrentamiento. Un testigo les indicó que uno de ellos estaba introduciendo en el maletero del coche diversos objetos presuntamente robados en una vivienda cercana. Esta presentaba signos de haber sido forzada. Y el otro hombre era el dueño de la misma.

Los agentes comprobaron que el coche donde uno de los hombres estaba cargando los objetos figuraba como robado. Por este motivo, el joven que estaba depositando estos efectos en el maletero fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en domicilio y hurto de uso de vehículo.

Denuncias

Entre estos objetos recuperados por los agentes de la Policía Local se encontraban un patinete eléctrico, un altavoz portátil y una mochila con ropa en el interior. También encontraron una tarjeta ciudadana que no pertenecía a este individuo.

Cuando los agentes identificaron al dueño del coche y al de la vivienda, les explicaron el procedimiento a seguir para interponer las correspondientes denuncias. El detenido fue conducido a la sala de atestados antes de ser traspasado a la Policía Nacional.