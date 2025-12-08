Sorprenden a un ladrón en Palma cargando objetos sustraídos de una vivienda en un coche robado
Agentes de la Policía Local de Palma le han detenido por presuntos delitos de robo con fuerza en un domicilio y hurto de uso de vehículo
Un ladrón fue sorprendido mientras cargaba diversos efectos sustraídos en una vivienda de Palma en un coche robado. Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a este individuo, un joven de 24 años de nacionalidad marroquí, por un presunto delito de robo con fuerza en una vivienda y otro delito de hurto de uso de vehículo.
Los hechos tuvieron lugar sobre las siete de la tarde del pasado 1 de diciembre en la calle Reyes Católicos de Palma. Una acalorada discusión estaba teniendo lugar entre dos hombres junto a un coche. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma se personó en el lugar para averiguar qué estaba ocurriendo.
En primera instancia, los agentes intervinieron para apaciguar los ánimos y acabar con el enfrentamiento. Un testigo les indicó que uno de ellos estaba introduciendo en el maletero del coche diversos objetos presuntamente robados en una vivienda cercana. Esta presentaba signos de haber sido forzada. Y el otro hombre era el dueño de la misma.
Los agentes comprobaron que el coche donde uno de los hombres estaba cargando los objetos figuraba como robado. Por este motivo, el joven que estaba depositando estos efectos en el maletero fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en domicilio y hurto de uso de vehículo.
Denuncias
Entre estos objetos recuperados por los agentes de la Policía Local se encontraban un patinete eléctrico, un altavoz portátil y una mochila con ropa en el interior. También encontraron una tarjeta ciudadana que no pertenecía a este individuo.
Cuando los agentes identificaron al dueño del coche y al de la vivienda, les explicaron el procedimiento a seguir para interponer las correspondientes denuncias. El detenido fue conducido a la sala de atestados antes de ser traspasado a la Policía Nacional.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Rata Market de Nadal en el Palacio de Congresos de Palma
- Pablo Luna Fra, oncólogo en Son Espases: 'La mayoría de tumores de páncreas se diagnostican cuando ya no se pueden operar
- Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
- Joan Bibiloni: «Me parece patético que se vendan entradas para un concierto dentro de un año y medio y encima se agoten»