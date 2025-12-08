Un policía local de Palma fuera de servicio alerta y persigue a un conductor ebrio que invadía el carril contrario en Alcúdia

Un agente de la Policía Local de Palma fuera de servicio ha alertado este domingo de la conducción errática y peligrosa de un conductor ebrio que circulaba de Alcúdia a Palma e invadía el carril contrario. El policía le ha perseguido al tiempo que iba comunicando las evoluciones a la Policía Local de Alcúdia. Agentes de este Cuerpo le han interceptado para evitar que causara un accidente, al cuadruplicar el máximo permitido en la alcoholemia. Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Agentes de la Policía Local de Alcúdia interceptan al conductor infractor. / POLICÍA LOCAL D'ALCÚDIA

Los hechos han tenido lugar sobre las cuatro de la tarde de este domingo. Un conductor que circulaba por Ma.-13 desde Alcúdia hacia Palma. Unpolicía local de Palma fuera de servicio, se ha percatado de la conducción errática de un coche que se dirigía a Ciutat. El conductor invadía el carril contrario y representaba un claro peligro para el tráfico.

Así, el policía local de Palma libre de servicio se ha decidido a perseguirle, al tiempo que ha avisado a sus homólogos de la Policía Local de Alcúdia e iba comunicando las evoluciones al volante de este individuo. El agente iba narrando en tiempo real el comportamiento peligroso de este conductor, compatible con una ingesta de bebidas alcohólicas.

El agente ha ido informando en todo momento hasta que una patrulla de la Policía Local de Alcúdia se ha desplazado hasta el lugar donde se encontraba el infractor y su perseguidor. A la altura de Can Segué, los agentes han interceptado el vehículo y han evitado un posible accidente grave de tráfico.

"Responsabilidad y profesionalidad"

Cuando el conductor se había detenido, los agentes de la Policía Local de Alcúdia le han realizado la prueba de alcoholemia. El test ha dado un resultado de 0,97 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Esto supone que casi cuadruplica el máximo permitido para ponerse al volante de un vehículo a motor. No obstante al producirse este hecho en el ámbito de la Guardia Civil, los efectivos del instituto armado han continuado con las diligencias y le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Desde la Policía Local de Alcúdia han expresado su agradecimiento al agente de la Policía Local de Palma fuera de servicio por su comportamiento y colaboración. Desde el Cuerpo ensalzan su "responsabilidad y profesionalidad" a la hora de actuar y contribuir "de una manera decisiva a evitar un accidente".