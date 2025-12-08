Tribunales
Piden 200 años de cárcel a once acusados de extorsionar a usuarios de webs sexuales en Mallorca
Los sospechosos formaban parte de una red que exigía dinero bajo graves amenazas telefónicas a las víctimas, según la Fiscalía
Ocho afectados les enviaron diversas cantidades por temor a represalias
La Fiscalía pide penas que suman 200 años de cárcel para once presuntos miembros de una red que extorsionaba en Mallorca a usuarios de páginas web de contenido sexual o de servicios de prostitución. Los procesados, según la acusación, amenazaban telefónicamente a las víctimas, exigiéndoles dinero a cambio de no denunciarles en falso y anunciando agresiones a familiares. La investigación reveló la existencia de al menos 15 perjudicados, ocho de los cuales realizaron pagos de hasta 4.800 euros por temor a represalias. El ministerio público imputa a los encausados delitos de pertenencia a grupo criminal y extorsión. Está previsto que el juicio se celebre próximamente en un juzgado de lo penal de Palma.
La Fiscalía señala en su escrito de conclusiones provisionales que los once sospechosos actuaron de manera «coordinada y estructurada» y bajo la dirección de una persona que está en busca y captura. La red actuó al menos entre julio de 2021 y junio de 2022. Durante esos meses, la banda se dedicó a realizar llamadas y enviar mensajes de texto «de contenido intimidatorio» a las víctimas, cuyos datos tenían porque habían accedido a páginas web de contenido sexual a las que habían aportado sus números de teléfono.
Deudas y agresiones
En dichas llamadas y mensajes, les hacían creer, inicialmente, que por el acceso a esas páginas habían contraído una deuda. En caso de no abonarla, sufrirían agresiones o serían denunciados por delitos de tráfico de drogas o lesiones. De esta manera, los delincuentes conseguían atemorizar a las víctimas, que acabaron enviando dinero a los procesados.
La Fiscalía detalla todas las comunicaciones que los delincuentes mantuvieron con los afectados. A uno de ellos le dijeron que enviarían a unos matones para agredirle si no pagaba 500 euros por haber solicitado servicios de prostitución, a otro le amenazaron con acusarle de distribuir drogas. También dijeron a otros perjudicados que les denunciarían por haber agredido y maltratado a prostitutas, pese a que esos hechos jamás ocurrieron, y se hicieron pasar por abogados para acusarles de trata de seres humanos. Para dar credibilidad a estas amenazas, llegaron a enviar a los perjudicados sus direcciones para que fueran conscientes de que sabían dónde vivían.
16 delitos
El ministerio público detalla que varios de los acusados actuaron como intermediarios de los pagos que efectuaban las víctimas. Facilitaron sus números de teléfono y de cuenta bancaria para que los afectados les hicieran llegar el dinero, que luego remitían al líder de la trama, el hombre que está en busca y captura.
La Fiscalía imputa a cada uno de los once encausados 16 delitos: uno de pertenencia a grupo criminal y 15 de extorsión, siete de ellos en grado de tentativa porque los perjudicados no llegaron a pagarles. Por ellos reclama sendas de 18 años de cárcel para diez de los procesados y 19 años de prisión para el otro.
También solicita el ministerio público en su escrito de acusación que los sospechosos indemnicen a los perjudicados que llegaron a enviarles dinero con cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 5.800 euros por cabeza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
- Los policías alemanes que apalearon a un taxista en Mallorca evitarán la cárcel tras indemnizar a la víctima
- Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
- Rata Market de Nadal en el Palacio de Congresos de Palma
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre