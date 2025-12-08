Piden 200 años de cárcel a once acusados de extorsionar a usuarios de webs sexuales en Mallorca

La Fiscalía pide penas que suman 200 años de cárcel para once presuntos miembros de una red que extorsionaba en Mallorca a usuarios de páginas web de contenido sexual o de servicios de prostitución. Los procesados, según la acusación, amenazaban telefónicamente a las víctimas, exigiéndoles dinero a cambio de no denunciarles en falso y anunciando agresiones a familiares. La investigación reveló la existencia de al menos 15 perjudicados, ocho de los cuales realizaron pagos de hasta 4.800 euros por temor a represalias. El ministerio público imputa a los encausados delitos de pertenencia a grupo criminal y extorsión. Está previsto que el juicio se celebre próximamente en un juzgado de lo penal de Palma.

La Fiscalía señala en su escrito de conclusiones provisionales que los once sospechosos actuaron de manera «coordinada y estructurada» y bajo la dirección de una persona que está en busca y captura. La red actuó al menos entre julio de 2021 y junio de 2022. Durante esos meses, la banda se dedicó a realizar llamadas y enviar mensajes de texto «de contenido intimidatorio» a las víctimas, cuyos datos tenían porque habían accedido a páginas web de contenido sexual a las que habían aportado sus números de teléfono.

Deudas y agresiones

En dichas llamadas y mensajes, les hacían creer, inicialmente, que por el acceso a esas páginas habían contraído una deuda. En caso de no abonarla, sufrirían agresiones o serían denunciados por delitos de tráfico de drogas o lesiones. De esta manera, los delincuentes conseguían atemorizar a las víctimas, que acabaron enviando dinero a los procesados.

La Fiscalía detalla todas las comunicaciones que los delincuentes mantuvieron con los afectados. A uno de ellos le dijeron que enviarían a unos matones para agredirle si no pagaba 500 euros por haber solicitado servicios de prostitución, a otro le amenazaron con acusarle de distribuir drogas. También dijeron a otros perjudicados que les denunciarían por haber agredido y maltratado a prostitutas, pese a que esos hechos jamás ocurrieron, y se hicieron pasar por abogados para acusarles de trata de seres humanos. Para dar credibilidad a estas amenazas, llegaron a enviar a los perjudicados sus direcciones para que fueran conscientes de que sabían dónde vivían.

16 delitos

El ministerio público detalla que varios de los acusados actuaron como intermediarios de los pagos que efectuaban las víctimas. Facilitaron sus números de teléfono y de cuenta bancaria para que los afectados les hicieran llegar el dinero, que luego remitían al líder de la trama, el hombre que está en busca y captura.

La Fiscalía imputa a cada uno de los once encausados 16 delitos: uno de pertenencia a grupo criminal y 15 de extorsión, siete de ellos en grado de tentativa porque los perjudicados no llegaron a pagarles. Por ellos reclama sendas de 18 años de cárcel para diez de los procesados y 19 años de prisión para el otro.

También solicita el ministerio público en su escrito de acusación que los sospechosos indemnicen a los perjudicados que llegaron a enviarles dinero con cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 5.800 euros por cabeza.