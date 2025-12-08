Un huésped estafa 19.000 euros a un hotel de Calvià donde se alojó mes y medio al marcharse sin pagar
Agentes de la Policía Nacional le han detenido a este cliente británico cuando se registraba en otro establecimiento de la misma cadena en Palma
Un huésped permaneció durante un mes y medio alojado en un hotel de Calvià y le estafó una suma de 19.000 euros al marcharse sin pagar. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este hombre, de nacionalidad británica, por un presunto delito de estafa cuando este trataba de alojarse en otro establecimiento hotelero de la misma cadena en Palma.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en Palma. Tras recibir una llamada el 091, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se desplazó hasta un hotel del centro de Palma. Allí tenían localizado a un hombre, de nacionalidad británica, que habría estafado presuntamente a otro establecimiento de la misma cadena y trataba en esos momentos de hacer el checking.
Cuando los agentes se personaron en dicho hotel, el gerente les advirtió de que momentos antes se había personado en el establecimiento y había tratado de registrarse un cliente, que supuestamente había estafado a otro establecimiento de la misma cadena. De hecho al registrarse, saltó una alerta de que esta persona se había hospedado o allí durante más de un mes en un hotel de Calvià y se había marchado el día anterior sin pagar.
Sentado en el hall
Tras conocer todos estos hechos, los agentes de la Policía Nacional dieron con el paradero de este individuo, identificado por el personal del hotel. Este se encontraba tranquilamente sentado en el hall del establecimiento. A continuación fue detenido por un presunto delito de estafa y fue trasladado a dependencias policiales.
