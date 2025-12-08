Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una conductora en un aparatoso accidente al volcar su coche y chocar con otro vehículo en ses Palmeres

El accidente ha causado grandes retenciones hasta que el vehículo siniestrado ha sido retirado de la calzada

Imagen de WhatsApp 2025 12 08 a las 14.36.50 033723f8

Imagen de WhatsApp 2025 12 08 a las 14.36.50 033723f8 / ALBERTO GONZÁLEZ

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un aparatoso accidente al chocar dos vehículos se ha saldado este lunes con una conductora herida leve y ha causado retenciones kilométricas en la carretera de Cap Blanc, a la altura de ses Palmeres. Como consecuencia del fuerte impacto, el coche donde viajaba la afectada ha volcado. El siniestro ha causado retenciones kilométricas hasta que el turismo ha sido retirado de la calzada.

Atasco en la carretera de Cap Blanc debido a una colisión entre dos coches en ses Palmeres.

Atasco en la carretera de Cap Blanc debido a una colisión entre dos coches en ses Palmeres. / ALBERTO GONZÁLEZ

El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las dos de la tarde de este lunes a la altura del kilómetro 24 de la Ma-6014, la carretera de Cap Blanc, a la altura del desvío a la urbanización ses Palmeres. La conductora de un Toyota Prius blanco realizaba una maniobra de adelantamiento y no ha podido esquivar otro coche que giraba a dicha urbanización. El turismo ha volcado y ha quedado con el techo hacia abajo.

El accidente de tráfico ha provocado que, de inmediato, se produjeran importantes retenciones en ambos sentidos. Pese a haber volcado el coche implicado en el siniestro, la conductora ha podido salir del habitáculo por sus propios medios. La rotura del parabrisas le había causado algunos cortes en la cara.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes del instituto armado han abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas del accidente y se han encargado de regular la circulación.

Por su parte una ambulancia se ha desplazado al lugar del siniestro para atender a la víctima. La paciente presentaba policontusiones de carácter leve y numerosos cortes causados por la rotura de cristales. No obstante su estado no revestía gravedad.

