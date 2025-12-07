Roba un coche, se duerme delante de una comisaría y acaba detenido

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven argelino de 18 años que robó un coche y se echó a dormir en su interior delante de una comisaría. El sospechoso, que además causó destrozos en el calabozo, está acusado de hurto de uso de vehículo, un delito contra la seguridad vial y potro de daños.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de noviembre, sobre las seis y media de la madrugada. Una patrulla del Distrito Litoral, al iniciar su servicio, observó a un hombre que dormía en el interior de un coche mal aparcado justo enfrente de la comisaría de Playa de Palma, en la avenida de América.

Al realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que sobre el vehículo existía una denuncia por sustracción. Despertaron al ocupante y lo identificaron. El joven alegó que se había encontrado el coche abierto, pero varios indicios -tenía el motor caliente y la llave en el contacto- y el hecho de que el vehículo no se encontraba en el lugar minutos antes, apuntaban a que lo había conducido. Además, los policías comprobaron que carecía de permiso de conducir.

El joven acabó detenido. Durante el cacheo, los agentes le intervinieron un destornillador, un guante de goma y una máscara. Una vez en comisaría, golpeó la puerta de una celda y causó destrozos, motivo por el que se le imputó también un delito leve de daños. El vehículo fue trasladado al depósito municipal y el detenido fue puesto a disposición judicial.