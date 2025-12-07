La Policía desmantela dos plantaciones de marihuana en Palma

La Policía Nacional ha desmantelado dos plantaciones de marihuana en viviendas de La Vileta y Son Gotleu, en Palma. Los agentes han decomisado más de 240 plantas de cannabis y han detenido a dos hombres, un español y un rumano, por tráfico de drogas.

Según ha informado la Policía, la pasada semana agentes del Grupo II de Estupefacientes llevaron a cabo la fase de explotación de una investigación que se inició al conocer que se estaría cultivando marihuana en un domicilio del barrio de La Vileta. Tras realizar las correspondientes pesquisas, los agentes comprobaron que el ahora detenido tenía una plantación de marihuana en el domicilio y diferentes enseres para el cultivo. Por ello, los policías llevaron a cabo el pasado martes un registro en la vivienda con autorización judicial.

Plantas decomisadas por los agentes. / POLICÍA NACIONAL

En el registro, los agentes encontraron 62 plantas sin cogollo, 38 cogolladas y cerca de 400 ramas de marihuana seca. También se intervinieron casi dos kilos de cogollos y útiles para la venta y distribución de la droga, así como más de 1.400 euros. La plantación tenía compresores de aire y otros aparatos para que el cultivo fuera fructífero. El hombre alegó a los agentes que toda la plantación era para autoconsumo y no para vender. Fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Otra plantación en Son Gotleu

Durante la mañana del pasado viernes, en otra operación, los agentes del Grupo II de Estupefacientes realizaron otra entrada en una vivienda de Son Gotleu donde, según la investigación, había otra plantación de marihuana. Encontraron 145 plantas de marihuana y una instalación eléctrica casera para poder cultivar. Asimismo, había diversos cogollos listos para distribuir y útiles para la venta. El responsable de la plantación fue también.

La Policía ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello. También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.