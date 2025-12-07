La Policía alerta del aumento de estafas con criptomonedas y falsas inversiones en Mallorca

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional ha alertado este domingo de que ha detectado en las últimas semanas un aumento de las estafas relacionadas con criptomonedas inexistentes y falsas inversiones en Mallorca. Numerosas personas están siendo víctimas de plataformas fraudulentas que prometen rentabilidades extraordinarias y rápidas, provocando pérdidas económicas que, en muchos casos, alcanzan el total de los ahorros de los afectados, alerta el comunicado.

Algunas de las víctimas incluso llegan a solicitar préstamos para invertir, confiando en supuestos asesores que aparentan profesionalidad. Estas organizaciones delictivas operan con un alto nivel de sofisticación. Utilizan páginas web muy elaboradas, perfiles falsos en redes sociales y paneles de inversión manipulados para simular beneficios constantes, explica la Policía. A menudo presionan a sus víctimas para que aumenten la inversión, dificultan la retirada del dinero y emplean identidades falsas o números internacionales con el fin de evitar el rastreo.

Entre las recomendaciones esenciales para no caer en estas estafas, la Policía Nacional aconseja desconfiar de las rentabilidades garantizadas o excesivamente altas, porque ninguna inversión segura ofrece beneficios rápidos o porcentajes fijos elevados. Recomiendan además comprobar siempre si la plataforma está registrada oficialmente. Antes de invertir, hay que verificar la fiabilidad de la entidad, algo que se puede hacer en organismos oficiales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que permite comprobar si la entidad está autorizada y consultar la lista de advertencias y "chiringuitos financieros".

También el Banco de España permite comprobar entidades relacionadas con servicios de pago o actividad bancaria; la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) recoge alertas de todos los reguladores europeos; y el FCA del Reino Unido es uno de los registros más estrictos y es muy útil como referencia de fiabilidad. Si una plataforma no aparece en los registros oficiales o figura expresamente en la lista de advertencias, no debe invertirse ni entregar datos personales bajo ningún concepto. Además, la Policía Nacional aconseja evitar invertir bajo presión o urgencia, porque los estafadores utilizan tácticas de prisa para impedir que la víctima reflexione. Nunca hay que entregar datos personales o bancarios sin verificar la legitimidad de la empresa porque pueden ser utilizados para suplantaciones o para reforzar el engaño.