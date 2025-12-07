Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un joven al sufrir un accidente de parapente en Llucmajor

Los Bombers de Mallorca han rescatado a la víctima, que ha sido trasladada a Son Espases

Varios bomberos, durante el rescate.

Varios bomberos, durante el rescate. / BOMBERS DE MALLORCA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un joven ha resultado herido esta tarde al sufrir un accidente cuando volaba en parapente en Llucmajor. La víctima ha sido rescatada por los Bombers de Mallorca y trasladada a Son Espases, donde ha quedado ingresada.

Según han explicado fuentes de los Bombers de Mallorca, el suceso ha ocurrido hacia las cuatro de la tarde en la zona del mirador de sa Torre, en Llucmajor. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de que se había producido un accidente de parapente y al lugar han acudido dotaciones de bomberos procedentes del parque de Llucmajor.

El joven se encontraba en una zona de difícil acceso, por lo que se ha activado el helicóptero de los Bombers, conocido como Milana, para llegar hasta él. Los especialistas han comprobado que la víctima presentaba diversas lesiones y la han inmovilizado en una camilla.

El afectado ha sido trasladado al hospital Son Espases, donde ha quedado ingresado a la espera de ser sometido a diversas pruebas para conocer el alcance exacto de sus lesiones.

