Detenido en Palma por intentar robar un móvil a una mujer y amenazar a su marido con una barra de hierro
Los hechos ocurrieron el miércoles en la calle Sindicato
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que intentó robar un teléfono móvil a una mujer y, al ser sorprendido, amenazó con una barra de hierro a su marido. Está acusado de delitos de hurto y amenazas.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde. Dos patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano fueron alertadas por el 091 de que un hombre estaba amenazando a otro con una barra de hierro en la calle Sindicato. Al llegar los agentes, encontraron al acusado. Una mujer se acercó entonces a los agentes y les explicó que, mientras estaba sentada en un bar, el sospechoso se acercó y trató de sustraerle su teléfono móvil, valorado en mil euros.
En ese momento, la pareja de la víctima se interpuso entre el asaltante y ella y evitó la sustracción. El delincuente se adentró entonces en una obra cercana y cogió una barra de hierro. Se acercó al hombre e hizo ademán de golpearle, pero no lo consiguió. Las víctimas huyeron y alertaron a la Policía Nacional.
El encargado de la obra confirmó a los agentes que el acusado se había adentrado sin permiso en el inmueble, había sustraído un candado que tenía en la puerta y le había dado un golpe a una cámara de vigilancia antes de apropiarse de la vara de metal que utilizó para amenazar al hombre. Por ello, se procedió a la detención del presunto autor por un delito de amenazas y otro de hurto en grado de tentativa.
