Un anciano muere al caer desde un quinto piso en Palma

Un anciano de unos 80 años ha muerto esta tarde en Palma al caer desde el balcón de un quinto piso. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y las primeras pesquisas han descartado la intervención de otras personas. Los agentes están a la espera de la autopsia para avanzar en las pesquisas.

Según han confirmado fuentes policiales, los hechos han ocurrido en la calle Borguny, junto a la calle Industria. Una vecina ha escuchado un estruendo y ha visto a la víctima inerte junto a la rama de un árbol. Al lugar han acudido rápidamente efectivos del 061 y patrullas de la Policía Nacional. Los sanitarios han comprobado que el anciano presentaba gravísimas lesiones y ya solo han podido certificar su fallecimiento, que ha sido comunicado al juzgado de instrucción de guardia de Palma.

Una médica forense se ha desplazado al lugar para examinar el cuerpo. Aunque inicialmente se ha barajado la posibilidad de que el hombre sufriera el impacto de la rama mientras paseaba, las heridas que sufría han permitido averigurar que se había precipitado desde el balcón de su domicilio, situado en el quinto piso del edificio junto al que ha sido hallado.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación y ha llevado a cabo una inspección ocular. Las primeras pesquisas han descartado la intervención de otras personas en el fallecimiento del hombre. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se practicará la autopsia.