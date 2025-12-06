Los policías alemanes que apalearon a un taxista en Mallorca evitarán la cárcel tras indemnizar a la víctima

Los tres policías alemanes que dieron una brutal paliza a un taxista de 71 años en Mallorca en el verano de 2024 evitarán la pena de prisión tras alcanzar un acuerdo con la víctima. El pacto incluye una indemnización de unos 50.000 euros para el afectado. Así lo han confirmado Ernesto Mestre, abogado de uno de los agentes, y Daniel Castro, letrado del perjudicado a Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca. Es probable que los agentes puedan seguir prestando servicio en Alemania.

La agresión se produjo el 20 de agosto de 2024. Los agentes de la Policía alemana cogieron un taxi en la zona de Playa de Palma para regresar al agroturismo en el que estaban alojados, en Petra. Según la investigación policial, cuando llegaron a su destino uno de los turistas acusó al taxista de haberle robado su teléfono móvil y el chófer acabó recibiendo una lluvia de golpes. El hombre tuvo que ser hospitalizado por las graves lesiones sufridas y los tres policías fueron detenidos por la Guardia Civil.

Arrepentimiento

La causa judicial se ha prolongado desde entonces. Ambas partes cambiaron de abogados, quienes ya han negociado un acuerdo de conformidad. Parte del pacto estipula que los agentes no serán condenados a prisión, por lo que no perderán sus placas. Solo uno de los acusados afrontará la responsabilidad por lo ocurrido. “Mi cliente asume su responsabilidad y ha expresado su arrepentimiento. La víctima ha aceptado las disculpas”, explica Mestre.

El acuerdo estipula que el policía alemán indemnizará al taxista con 40.000 euros y cubrirá sus gastos legales, por lo que la compensación ascenderá a aproximadamente 50.000 euros en total. El médico forense había estimado la indemnización por las lesiones de la víctima en poco más de 30.000. El taxista ha dado el visto bueno al acuerdo. Poco después de la agresión, declaró que deseaba que los agentes recibieran un castigo justo. Según fuentes judiciales, una pena de prisión elevada habría sido improbable en caso de celebrar el juicio.

El pacto debe ser ratificado en un juzgado, un trámite para el que todavía no hay fecha pero que podría celebrarse antes del próximo verano, aventura Castro. El proceso civil podría alargarse, ya que el propietario del taxi que utilizaba el conductor también ha presentado una demanda por daños y perjuicios.

Siguen de servicio

"Aún no disponemos de información oficial de las autoridades españolas. Por lo tanto, actualmente disponemos de muy poca información fiable, necesaria para la tramitación de los procedimientos disciplinarios. Los agentes de Policía presuntamente implicados siguen en servicio", declaró la semana pasada la oficina de prensa de la Policía de Essen en respuesta a una consulta del diario Mallorca Zeitung. "En cuanto la Policía de Essen reciba información oficial de las autoridades españolas, se revisarán o se iniciarán medidas disciplinarias contra cada uno de los implicados. El resultado de dichos procedimientos podría ser la destitución del cuerpo policial”.

El taxista, que entonces tenía 71 años, recogió al grupo de policías alemanes con un compañero en la parada de autobús de la calle del Jamón, en s'Arenal, para que los llevara a un hotel rural en Petra después de una noche de fiesta, según describió la víctima. Al llegar, uno de los policías echó en falta su teléfono móvil. "Entonces salieron otras tres personas del hotel", relató el taxista. "Estuvimos buscando el móvil en el taxi. Debía contener información importantísima si armaron tanto alboroto".

Los alemanes ordenaron al mallorquín que llamara a la Policía y, de repente, lo acusaron de robarle el móvil. La Policía no acudió, los alemanes se impacientaron y, al parecer, se tomaron la justicia por su mano. "Empezaron a darme puñetazos y patadas. Les rogué que pararan, pero fue inútil", contó la víctima. "Cuando pedí que llamaran a la Policía, solo dijeron que eran la Policía", dijo el mallorquín.

Finalmente, llegó la Guardia Civil. Los alemanes supuestamente intentaron sobornar a los agentes y al taxista. Fueron arrestados, pero un juez de instrucción los puso en libertad ese mismo día. El teléfono móvil desaparecido fue encontrado posteriormente en el bolso de uno de los turistas.