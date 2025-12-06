La Policía desmantela una asociación cannábica de Palma usada para vender drogas

La Policía Nacional ha desmantelado una asociación cannábica de Palma que se utilizaba para distribuir estupefacientes. Los investigadores han arrestado a dos personas y se han incautado de diversas cantidades de hachís y marihuana. Un juzgado ha decretado el cierre definitivo del local, según han informado la Policía.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional en Palma a raíz de una denuncia anónima. En esta se exponía que en una asociación de la ciudad se vendían derivados cannábicos, entre otras sustancias, y no actuaba como una verdadera asociación en el marco de la legalidad. Es decir, podría tratarse de una tapadera.

Medio kilo de marihuana

Los agentes, con esta información, iniciaron las pesquisas. Los policías pudieron comprobar que en el local, situado en la Playa de Palma, se vendía hachís y marihuana y productos derivados. Así, solicitaron una orden de entrada y registro, que se llevó a cabo el pasado miércoles.

En el local intervinieron más de medio kilo de marihuana, más de 100 gramos de hachís, unos 50 porros, productos derivados del cannabis y dinero en efectivo, fraccionado en diversos billetes. Dentro del establecimiento se encontraban un hombre y una mujer que eran los responsables del local, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Además, la autoridad judicial decretó el cierre definitivo del local.

Denuncias anónimas

La Policía ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello. También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.