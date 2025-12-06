Emergencias
Una mujer herida y varios animales muertos en un incendio en una casa en Llucmajor
El fuego, declarado de madrugada, ha provocado importantes daños en la vivienda
Una mujer ha resultado herida y varios animales han muerto en un incendio declarado esta madrugada en una vivienda en Llucmajor. El fuego ha provocado además cuantiosos daños en el inmueble, que ha sido precintado a la espera de revisar su estructura. La Guardia Civil investiga el origen de las llamas.
Los hechos han ocurrido en una vivienda de dos plantas, según han informado fuentes de los Bombers de Mallorca, en la que residen una mujer y su hijo. Según las primeras pesquisas, el fuego se ha iniciado en la planta baja y se ha extendido al resto de la vivienda.
La moradora ha sufrido lesiones y ha tenido que ser trasladada a un centro médico. Además, un perro, un gato, un loro y otras dos aves han fallecido en el incendio. En la vivienda había otros animales que estaban en un patio exterior y han sobrevivido.
Tras extinguir el incendio, los bomberos han comprobado que la vivienda ha sufrido enormes daños por la gran carga de fuego. El inmueble ha sido precintado a la espera de una revisión en profundidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- ‘Hackers’ prorrusos reivindican que han lanzado ciberataques contra webs del 'transporte público de Mallorca”
- Las seis nuevas titulaciones clave que implantará la UIB: Ciencias del Mar, doble grado de Matemáticas y Física, Arquitectura e Ingenierías
- Cuatro policías heridos al intervenir en una pelea familiar en Manacor
- El ayuntamiento de Palma aclara que los dos equipamientos municipales que se construirán junto a Gesa tendrán 'fachada y alturas