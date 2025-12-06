Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emergencias

Una mujer herida y varios animales muertos en un incendio en una casa en Llucmajor

El fuego, declarado de madrugada, ha provocado importantes daños en la vivienda

Varios bomberos, durante la extinción del incendio.

Varios bomberos, durante la extinción del incendio. / BOMBERS DE MALLORCA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Una mujer ha resultado herida y varios animales han muerto en un incendio declarado esta madrugada en una vivienda en Llucmajor. El fuego ha provocado además cuantiosos daños en el inmueble, que ha sido precintado a la espera de revisar su estructura. La Guardia Civil investiga el origen de las llamas.

Los hechos han ocurrido en una vivienda de dos plantas, según han informado fuentes de los Bombers de Mallorca, en la que residen una mujer y su hijo. Según las primeras pesquisas, el fuego se ha iniciado en la planta baja y se ha extendido al resto de la vivienda.

La vivienda ha sufrido grandes daños.

La vivienda ha sufrido grandes daños. / BOMBERS DE MALLORCA

La moradora ha sufrido lesiones y ha tenido que ser trasladada a un centro médico. Además, un perro, un gato, un loro y otras dos aves han fallecido en el incendio. En la vivienda había otros animales que estaban en un patio exterior y han sobrevivido.

Tras extinguir el incendio, los bomberos han comprobado que la vivienda ha sufrido enormes daños por la gran carga de fuego. El inmueble ha sido precintado a la espera de una revisión en profundidad.

