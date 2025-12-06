Investigado un conductor en Palma que usaba la tarjeta de aparcamiento de una fallecida
El sospechoso, de 78 años, está acusado de falsificación de documento oficial
La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra un hombre español de 78 años como presunto autor de un delito de falsificación de documento oficial, tras ser sorprendido utilizando una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) falsificada, de una fallecida.
La investigación del caso comenzó el pasado 25 de septiembre, cuando agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) localizaron un vehículo estacionado en una plaza PMR de la calle Poncir. El coche exhibía una tarjeta expedida en Madrid que levantó las sospechas de los agentes, ya que presentaba un código QR que parecía recortado y pegado y que, al ser escaneado, no dirigía a ningún enlace.
Ante los indicios de falsedad, el vehículo fue retirado al depósito municipal y se intervino la tarjeta cuando el propietario acudió a recogerlo. La investigación de la Sala de Atestados incluyó un informe pericial de documentoscopia, que concluyó que el documento era falso. Además, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, se comprobó que la titular de la tarjeta había fallecido en abril de 2020 y que la fecha de validez del documento había sido manipulada, cambiándola de 2023 a 2026.
Por estos hechos, el hombre fue citado en calidad de investigado y se acogió a su derecho a no declarar. La Sala de Atestados ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia.
