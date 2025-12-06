Dos detenidos por robos en farmacias y supermercados de la Playa de Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres senegaleses como presuntos autores de varios hurtos en supermercados y farmacias de la zona de Playa de Palma. Los ladrones habrían robado productos valorados en más de mil euros.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de noviembre, cuando los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaria de Playa de Palma empezaron a recibir denuncias por estos robos, que habían generado una importante alarma entre los trabajadores del gremio farmacéutico.

Los policías agentes constataron que los delincuentes se dirigían a la sección de parafarmacia, donde sustraían al descuido productos de aseo, colonias y otros efectos valorados en unos mil euros.

Uno de los investigados llegó a amenazar a un cliente al ser sorprendido hurtando efectos, con un claro gesto de pasarse el dedo por el cuello para que no alertara a los empleados, abandonando posteriormente el establecimiento con los productos sustraídos.

Siguiendo con las pesquisas, los agentes lograron la identificación de los dos varones y establecieron un dispositivo para localizarlos. Finalmente, ambos fueron detenidos.