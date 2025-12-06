Cuatro años de cárcel por atracar un banco a punta de cuchillo en Palma

Un hombre fue condenado ayer a cuatro años y medio de prisión por atracar un banco a punta de cuchillo en el centro de Palma. El acusado irrumpió en la sucursal armado y encapuchado, amenazó al cajero y logró llevarse un sobre con 1.185 dólares. Fue detenido meses después por la Policía. El condenado, que confesó los hechos en el juicio tras alcanzar un pacto con la Fiscalía, tiene varios antecedentes y está implicado en la operación ‘Manso-Enroque Bal’, la gran investigación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero.

El atraco se produjo al filo del mediodía del pasado 1 de abril. El hombre se dirigió a una sucursal de Caixabank situada en la calle Bonaire de Palma y entró con una braga y una capucha tapándole el rostro para evitar su identificación.

El delincuente llevaba también un cuchillo de grandes dimensiones y se dirigió a uno de los mostradores del banco. Allí amenazó a uno de los trabajadores, exigiéndole que le diera todo el dinero mientras le acercaba el arma.

"¡Solo quiero billetes!"

El empleado le explicó que, dado que la caja fuerte tenía un mecanismo de apertura retardada, solo podía acceder a la caja de monedas. «¡Solo quiero billetes!», replicó el asaltante. Finalmente, consiguió hacerse con un sobre que contenía 1.185 dólares y se dio a la fuga.

Los responsables de la entidad bancaria presentaron una denuncia y el grupo de Atracos de la Policía puso en marcha una investigación. Estas pesquisas se cruzaron con la que el grupo de Robos llevaba a cabo por una serie de robos con fuerza cometidos poco antes del atraco al banco. Todos presentaban un mismo modus operandi: el ladrón utilizaba una tapa de alcantarilla para fracturar los escaparates de los locales y hacerse con el dinero de las cajas registradoras.

Los investigadores comprobaron que se trataba del mismo autor, sobre el que además pesaban varias reclamaciones judiciales por otros asuntos. El acusado fue finalmente localizado y detenido en agosto y desde entonces permanece en prisión.

La Fiscalía le imputó un delito de robo con intimidación con empleo de arma en establecimiento abierto al público y con la agravante de disfraz, por el que reclamó una condena de cinco años de prisión y que indemnizara a Caixabank por el dinero robado.

El acusado compareció ayer en un juzgado de lo penal de Palma, donde confesó los hechos tras el acuerdo alcanzado entre su abogada y la Fiscalía. El hombre confesó finalmente la autoría del atraco y aceptó una condena de cuatro años y medio de cárcel.

Narcotráfico

El atracador ya había sido condenado por hurto y conducción sin permiso y su nombre fue uno de los primeros que apareció en la investigación de la operación ‘Manso-Enroque Bal’, la macrocausa contra el narcotráfico y el blanqueo. El hombre fue detenido en febrero de 2024 por una serie de robos. La Guardia Civil, en el marco de esa investigación, encontró cien plantas de marihuana en una vivienda de Llucmajor y encontró en su teléfono móvil los primeros indicios de que existía una gran red de narcotraficantes. Esas pesquisas desembocaron con el paso de los meses en la gran operación antidroga llevada a cabo desde el pasado verano en Mallorca.