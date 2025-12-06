Tribunales
Condenado por apuñalar al novio de su expareja en Son Ferriol
El acusado, que tenía prohibido acercarse a la mujer, causó graves lesiones a la víctima en una mano el pasado mes de agosto
En el juicio aceptó dos años y nueve meses de prisión por varios delitos
Un hombre fue condenado ayer a dos años y nueve meses de prisión por acuchillar al novio de su expareja y causarle graves lesiones en una mano en Palma. El acusado, que tenía prohibido acercarse a su excompañera, se declaró autor de delitos de lesiones graves, quebrantamiento de condena y amenazas tras el acuerdo alcanzado entre su abogado, la Fiscalía y la acusación particular.
Los hechos ocurrieron hacia las tres de la madrugada del pasado 6 de agosto en Son Ferriol. El acusado esperó ante el domicilio de su exnovia y cuando esta apareció junto a su nuevo compañero, los abordó. Se dirigió hacia ellos armado con un cuchillo y trató de clavárselo al otro hombre. Este se defendió de la acometida con las manos y sufrió profundos cortes en varios dedos de la mano izquierda, por lo que tuvo que recibir varios puntos de sutura.
El agresor incumplió así una orden de alejamiento dictada por un juzgado de violencia sobre la mujer en abril de 2024 que le prohibía acercarse y comunicarse con su expareja. Además, había sido condenado ya dos veces por delitos de quebrantamiento. La Fiscalía pedía inicialmente para él cinco años de reclusión, pero rebajó su petición tras el acuerdo alcanzado ayer.
