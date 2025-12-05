Sorprenden a tres narcos vendiendo droga en dos puntos de venta de Son Banya

Un hombre y dos mujeres fueron sorprendidos en dos días consecutivos cuando se encontraban vendiendo estupefacientes en dos puntos de venta de Son Banya. Agentes de la Policía Nacional les han detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.

La primera actuación se produjo la madrugada del pasado martes. Dos patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional interceptaron a un hombre y a una mujer, él de nacionalidad española y ella paraguaya, en un punto de venta de Son Banya.

Cuando estos accedieron al interior de la caseta, los agentes los lograron retener. En el interior hallaron diversas cantidades de droga. Así se incautaron de 200 gramos de cocaína y 225 de hachís y 2.000 euros dentro de un neceser. También intervinieron una libreta donde hacían las anotaciones de la venta de estupefacientes. A continuación los dos fueron detenidos por tráfico de drogas.

Se había escapado

Al mediodía del día siguiente, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional entró en el poblado. Los agentes interceptaron a una mujer que gestionaba presuntamente otro punto de venta de droga en el asentamiento. Esta se había escapado en la actuación policial del pasado martes, donde la vieron marcharse de una caseta prefabricada y adentrarse en el poblado. En este lugar, los agentes hallaron 50 gramos de cocaína, dinero en efectivo y útiles para la venta de estupefacientes. A continuación fue detenida también por tráfico de drogas.