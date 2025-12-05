Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick

El magistrado acusa al dueño de la empresa mallorquina Autoclick de vender 3.468 coches que no eran suyos

El instructor exculpa del fraude a sus dos hermanos y a dos trabajadores de la sociedad

Salvador Llinás, a la derecha, en una imagen promocional de su empresa, Autoclick.

Salvador Llinás, a la derecha, en una imagen promocional de su empresa, Autoclick. / DM

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

El juez que investiga la estafa de Autoclick ha procesado a Salvador Llinàs por estafar más de 40 millones de euros con la venta fraudulenta de coches. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, en un reciente auto, considera que todos los indicios apuntan a que Llinàs cometió el fraude en solitario mediante la empresa de alquiler de vehículos, por lo que exculpa a sus hermanos Antonio y Mónica y a dos trabajadores de Autoclick, como habían pedido la Fiscalía y sus defensas. El magistrado ha pedido al ministerio público y al resto de acusaciones personadas que presenten sus escritos de acusación de cara al juicio. Llinàs fue capturado en octubre de 2024 en Taiwán tras permanecer fugado durante seis años. Fue extraditado a España y permanece en prisión provisional.

El juez Enrique Morell basa sus conclusiones en las investigaciones llevadas a cabo desde que a principios de 2018 empezaran a presentarse denuncias en España, Holanda, Austria, Alemania, Rumanía, Portugal e Italia contra Autoclick por una estafa que ha acabado convirtiéndose en el mayor fraude de la historia de Balears. El juez relata que Salvador Llinàs era el administrador de Autoclick y de un grupo de sociedades «que han vendido a terceros vehículos que no eran de su propiedad pero que poseían en renting financiero [...] y no los podían vender ocultando tales circunstancias a los compradores defraudados». El auto precisa que, según las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil, «el número total de vehículos que han sido objeto de venta fraudulenta denunciados es de 3.468», con un precio medio de 14.000 euros por automóvil. Así, el volumen total de la estafa «supera los 40 millones de euros», detalla el magistrado.

Decenas de perjudicados

En el proceso judicial figuran casi un centenar de acusaciones particulares, la mayoría concesionarios y entidades financieras. El juez les recuerda que en el proceso penal no podrán exigir indemnizaciones por los perjuicios sufridos y que tienen derecho a hacerlo en el procedimiento concursal abierto en un juzgado de lo mercantil de Palma.

Cuando la investigación judicial arrancó, Salvador Llinàs estaba ya en paradero desconocido. El juez de Palma dictó una orden internacional de busca y captura que dio sus frutos en octubre de 2024, cuando las autoridades de Taiwán localizaron a Llinàs y comprobaron que estaba siendo buscado por Interpol.

Los hermanos, exculpados

Durante esos años, el magistrado imputó a Antonio y Mónica Llinàs, hermanos de Salvador y que habían tenido participaciones en algunas de las sociedades con las que se cometió el fraude. El juez entiende tras las investigaciones practicadas, tanto testificales como documentales, que «no puede desprenderse que participaran en la venta de vehículos a terceros». La misma conclusión alcanza sobre un comercial y la directora de ventas y compras de Autoclick, a quienes también exculpa al dictar el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra ellos con el beneplácito de la Fiscalía.

Salvador Llinàs se queda así como el único investigado en el proceso penal, acusado de un delito continuado de estafa que podría acarrear una condena de hasta ocho años de prisión. La Fiscalía y las acusaciones deberán ahora presentar sus escritos de conclusiones y pedir la apertura de juicio oral.

