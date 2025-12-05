Un excampeón olímpico italiano, acusado de estafar 73.000 en Mallorca

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el ciclista paralímpico italiano Fabio Anobile por una estafa de 73.000 euros cometida en Mallorca. Anobile, medalla de bronce en Rio 2016, habría engañado a tres personas en la isla con diferentes métodos, desde la venta de bicicletas a negocios con relojes de alta gama. Ayer debía celebrarse una vista previa del juicio en la Audiencia Provincial, pero fue aplazada porque Anobile no había sido citado correctamente.

Los hechos se remontan a finales de 2023 y principios de 2024, según el relato de la Fiscalía. La primera víctima fue una mujer a la que Anobile conoció en un club de tenis de Palma. Le dijo que acababa de heredar 250 millones de euros y quería invertir en la isla. Tras ganarse su confianza, logró que la víctima le prestara 12.500 euros y viajara con él a Dubai. Allí utilizó sus tarjetas de crédito para pagar, sin autorización, casi 68.000 euros en diversos gastos.

El segundo perjudicado fue un hombre al que conoció a través de una aplicación para concertar partidos de pádel. Le ofreció una bicicleta de alta gama, valorada en 11.000 euros, y la víctima aceptó. Le hizo un ingreso de 1.680 euros como adelanto, pero nunca recibió la bicicleta. Finalmente, Nobile habría engañado a otra mujer con un negocio de venta de relojes Rolex, marca que según dijo le patrocinaba. La mujer le entregó 4.250 euros que acabó perdiendo.

La Fiscalía imputa a Nobile delitos de estafa y falsedad documental, por los que pide cuatro años de cárcel y que indemnice a los tres perjudicados por el dinero defraudado.