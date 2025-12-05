Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a un ladrón por irrumpir a robar en dos comercios en Peguera

El delincuente cuenta con numerosos antecedentes por estos delitos

Agentes de la Guardia Civil llevan detenido al juzgado de Palma al presunto ladrón en comercios de Peguera.

Agentes de la Guardia Civil llevan detenido al juzgado de Palma al presunto ladrón en comercios de Peguera.

Un ladrón entró a robar en un corto periodo de tiempo en dos establecimientos comerciales de Peguera. Agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves a un hombre de 47 años como presunto autor de estos dos delitos de robo con fuerza.

Investigadores del Puesto de la Guardia Civil de Calvià se encargaron del caso después de tener constancia de dos robos con fuerza en comercios de Peguera. Estos delitos habían sido cometidos en muy poco tiempo.

Investigación

Después de numerosas pesquisas, los agentes del instituto armado lograron determinar la identidad del presunto ladrón. Se trataba de un delincuente con antecedentes por robos en el interior de comercios y de vehículos. Los efectivos de la Guardia Civil le han detenido este jueves y este viernes ha sido puesto a disposición judicial.

