Cuatro policías heridos al intervenir en una pelea familiar en Manacor

Cuatro agentes de la Policía Local de Manacor resultaron heridos al ser agredidos por varios miembros de una misma familia que estaban peleándose en plena calle. Los funcionarios recibieron mordiscos y golpes al intervenir en la riña, durante la que varios coches resultaron dañados. Cuatro personas acabaron detenidas tras el altercado y fueron entregadas a la Policía Nacional, ya que se encuentran en España en situación irregular.

Según han explicado fuentes policiales, los hechos ocurrieron cuando varios ciudadanos alertaron de que se estaba produciendo una violenta pelea entre varias personas en una calle de la localidad. Los testigos explicaron que los implicados estaban provocando destrozos en los coches aparcados en la zona. Varias patrullas de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Manacor acudieron rápidamente al lugar.

Los agentes trataron de mediar entre los implicados, pero cuando estos los vieron llegar se abalanzaron sobre ellos y empezaron a atacarles. Les propinaron varios mordiscos, patadas y puñetazos hasta que finalmente pudieron ser reducidos y detenidos.

Los cuatro policías que intervinieron en la reyerta tuvieron que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas. Los cuatro familiares implicados en la pelea fueron arrestados por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y fueron entregados a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional tras comprobar que todos ellos se encuentran en España en situación irregular.