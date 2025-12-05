Amenaza con un cuchillo y botellas rotas a los clientes y dueños de un bar de Palma tras echarle a la calle

Con un cuchillo de 20 centímetros y botellas rotas, un hombre amenazó de madrugada a los presentes en un bar de Palma por echarle. Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a este sujeto, dominicano de 42 años, por un presunto delito de amenazas con arma blanca.

Los hechos ocurrieron sobre las tres y cuarto de la madrugada del pasado lunes en un bar de la calle Torcuato Luca de Tena de Palma. Un hombre se mostraba muy alterado con clientes y responsables del establecimiento y todos le instaron a que se marchara del lugar. En un principio parecía que accedía a sus pretensiones.

Al cabo de un rato, este individuo regresó a dicho bar esgrimiendo un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja. Acto seguido rompió varias botellas y amenazó también con ellas a los presentes. Uno de los clientes no se lo pensó dos veces y le arrebató estas últimas. Sufrió un corte en una mano.

Detención

Tras avisar al 092, una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma se personó en dicho bar y detuvieron al presunto autor de las amenazas con arma blanca. A continuación los agentes dieron una batida por la zona y encontraron el cuchillo de cocina de grandes dimensiones, que había esgrimido de manera amenazante, se encontraba debajo de un coche aparcado en la vía pública.

El detenido, con antecedentes policiales en su haber, fue trasladado a dependencias de la Policía Local de Palma para realizar el correspondiente atestado. Acto seguido fue traspasado a la Policía Nacional.