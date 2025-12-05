Amenaza con un cuchillo y botellas rotas a los clientes y dueños de un bar de Palma tras echarle a la calle
Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a este hombre de 42 años, de origen dominicano, por amenazas con arma blanca
Con un cuchillo de 20 centímetros y botellas rotas, un hombre amenazó de madrugada a los presentes en un bar de Palma por echarle. Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a este sujeto, dominicano de 42 años, por un presunto delito de amenazas con arma blanca.
Los hechos ocurrieron sobre las tres y cuarto de la madrugada del pasado lunes en un bar de la calle Torcuato Luca de Tena de Palma. Un hombre se mostraba muy alterado con clientes y responsables del establecimiento y todos le instaron a que se marchara del lugar. En un principio parecía que accedía a sus pretensiones.
Al cabo de un rato, este individuo regresó a dicho bar esgrimiendo un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja. Acto seguido rompió varias botellas y amenazó también con ellas a los presentes. Uno de los clientes no se lo pensó dos veces y le arrebató estas últimas. Sufrió un corte en una mano.
Detención
Tras avisar al 092, una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma se personó en dicho bar y detuvieron al presunto autor de las amenazas con arma blanca. A continuación los agentes dieron una batida por la zona y encontraron el cuchillo de cocina de grandes dimensiones, que había esgrimido de manera amenazante, se encontraba debajo de un coche aparcado en la vía pública.
El detenido, con antecedentes policiales en su haber, fue trasladado a dependencias de la Policía Local de Palma para realizar el correspondiente atestado. Acto seguido fue traspasado a la Policía Nacional.
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
- Detenido un médico por una agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma
- La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- Un falso 'Ángel del Infierno' se va sin pagar 1.000 euros de un burdel de Palma y exige que le paguen 30.000 de multa
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma