Un hombre y su hijo niegan en el juicio haber quemado su coche en Son Llàtzer para cobrar del seguro

La Fiscalía mantuvo ayer su petición de dos años y tres meses de cárcel para un hombre y su hijo por quemar adrede su coche, valorado en 61.000 euros, en el hospital Son Llàtzer, en Palma, para cobrar una indemnización del seguro. Los dos procesados negaron los cargos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial y afirmaron que estaban en su casa cuando la Policía les llamó para alertarles del incendio.

Los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2021 hacia las siete de la tarde. Según explicó la policía nacional que dirigió la investigación, se produjo un incendio en un coche Volvo estacionado en el aparcamiento de Son Llàtzer que destruyó el vehículo y obligó a intervenir a los bomberos. En las imágenes de las cámaras de seguridad comprobaron que una persona había entrado en el coche y poco después de irse el turismo quedó envuelto en llamas.

Los agentes, señaló la investigadora, comprobaron que el padre del dueño del vehículo había estado ingresado ese día en el hospital. También certificaron que el hombre había tenido problemas en el concesionario donde había comprado el vehículo y había intentado devolverlo. "Llegamos a la conclusión de que el autor del incendio era el hijo", detalló la investigadora. "Nuestra conclusión fue que estaban descontentos con el coche o no podían pagarlo", precisó.

Los dos encausados negaron tajantemente las acusaciones. El padre confirmó que aquel día había estado en Son Llàtzer, pero no pudo conducir de vuelta a su domicilio debido a su delicado estado y fue su exmujer quien le llevó, por lo que el vehículo se quedó en el aparcamiento del hospital. Los dos explicaron que estaban en su domicilio cuando la Policía les informó de lo ocurrido. El caso quedó visto para sentencia.