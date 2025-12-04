Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Piden 23 años de cárcel a cuatro miembros de una banda de ladrones de joyas en chalés de Mallorca

Los acusados desvalijaron 14 viviendas en Palma, Calvià, Andratx, Esporles y Marratxí

Los delincuentes tenían un taller clandestino para fundir las alhajas y venderlas como oro

Los acusados, hoy en la vista previa celebrada en la Audiencia de Palma.

Los acusados, hoy en la vista previa celebrada en la Audiencia de Palma. / M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Fiscalía pide penas que suman 23 años y medio de prisión para cuatro acusados de una oleada de robos en chalés de Palma, Andratx, Marratxí, Calvià y Esporles. Los delincuentes desvalijaron 14 viviendas, de las que se llevaron una gran cantidad de joyas y relojes, la mayoría de las cuales eran fundidas en un taller clandestino para vender el oro, y dinero en efectivo. Los procesados han comparecido hoy en la Audiencia Provincial, donde las partes no han alcanzado un acuerdo de conformidad y el tribunal ha señalado el juicio para enero del año que viene.

Los robos se sucedieron entre noviembre y diciembre del año pasado. Según relata el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, tres de los acusados se encargaban de cometer los robos aprovechando que los moradores de las viviendas estaban ausentes. La Fiscalía detalla que los delincuentes se colaron en 14 domicilios, adueñándose de numerosas joyas de gran valor. Entre ellas, un colgante de diamantes de 50.000 euros, un candelabro de plata valorado en 20.000 euros. Para irrumpir en las casas forzaban alguno de los accesos, provocando así cuantiosos destrozos.

La investigación de la Guardia Civil reveló que estos tres acusados vendían una parte de las joyas en tiendas de compraventa, pero contaban también con la colaboración de un joyero que tenía un taller clandestino donde fundían las alhajas para poder vender el oro. Las pesquisas sobre esta oleada de robos culminaron a mediados de diciembre de 2024 en la operación Orada/Swiper.

Los agentes arrestaron a los tres presuntos autores materiales de los robos, un búlgaro, un albano y un marroquí y, semanas después, arrestaron al joyero y desmantelaron su taller. Allí encontraron un millar de joyas valoradas casi 400.000 euros.

La Fiscalía imputa a los tres ladrones un delito continuado de robo con fuerza y otro de grupo criminal, por los que reclama sendas penas de siete años de cárcel para ellos. El joyero está acusado de un delito de receptación, por el que se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión.

